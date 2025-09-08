«Вплоть до масштабной экологической катастрофы»: Токаев выразил обеспокоенность судьбой Каспия

Глава государства заявил о том, что в стране слабо развивается внедрение водосберегающих технологий.

Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.

Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров.

Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, – незаконная продажа и покупка воды на «черном рынке».

Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды – почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать, - сказал президент.