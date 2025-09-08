«Вплоть до масштабной экологической катастрофы»: Токаев выразил обеспокоенность судьбой Каспия

Сегодня, 8 сентября, в ходе выступления с Посланием «Казахстан в эпоху искусственного интеллекта: актуальные задачи и их решения через цифровую трансформацию» Президент РК Касым-Жомарт Токаев затронул тему обмеления Каспийского моря. По его словам, несвоевременная реакция на создавшиеся проблемы может обернуться масштабной экологической катастрофой, передает Lada.kz со ссылкой на Акорду.
Глава государства заявил о том, что в стране слабо развивается внедрение водосберегающих технологий.
Недостаточными темпами, без ощутимых результатов идет внедрение водосберегающих технологий. К этой работе надо привлечь известные зарубежные компании, в частности, можно закупить китайские технологии, являющиеся самыми передовыми в мире.
Несмотря на заранее обозначенные риски, на местах до сих пор продолжают возделывать влагоемкие культуры. Более того, фиксируется много фактов забора поливной воды без каких-либо разрешительных документов и договоров.
Еще одна проблема, которой следует заняться правоохранительным органам, – незаконная продажа и покупка воды на «черном рынке».
Тем не менее есть и положительный опыт, связанный с Аральским морем. Конечно, Казахстан извлек серьезные уроки из трагедии Аральского моря и более 20 лет системно работает над его восстановлением. Благодаря этому нам удалось сохранить Северный Арал. Площадь водоема выросла на 36%, а объем воды – почти вдвое, за счет чего в два раза сократился показатель минерализации. Но работу по повышению уровня воды на Арале надо активно продолжать, - сказал президент.
После Аральского моря Касым-Жомарт Токаев упомянул и текущую ситуацию с обмелением Каспийского моря.
Вызывает обеспокоенность граждан снижение уровня Каспия. Если не принять соответствующих мер, ситуация может усугубиться, вплоть до масштабной экологической катастрофы. Поэтому на прошедшем недавно в Китае расширенном заседании Шанхайской организации сотрудничества я специально остановился на этой проблеме и выдвинул инициативу о создании Центра изучения водных проблем ШОС.
Состояние Каспия касается судьбы не одной страны, а всего региона, поэтому исправить положение можно только совместными усилиями. Правительству следует приступить к разработке межгосударственной программы по сохранению водных ресурсов Каспийского моря, согласовав ее с партнерами.
В целом, от того, насколько разумно мы сегодня будем решать проблемы водной сферы, напрямую зависит судьба наших детей и внуков, - сказал глава государства.
Напомним, проблему обмеления Каспия в Мангистауской области обсуждают на протяжении нескольких лет. Эколог, председатель экологического совета при региональном филиале партии «Amanat» Орынбасар Тогжанов рассказал, что ещё почти 100 лет назад специалисты обсуждали возможность искусственного пополнения моря водой из других источников.
