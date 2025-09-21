В Мангистауской области не снижается количество правонарушений природоохранного законодательства

Қазақ тіліне аудару

С начала года в Мангистауской области изъяли свыше двух тонн рыбы осетровых пород, а за несоблюдение природоохранного законодательства начато 33 уголовных расследования, передает Lada.kz .

Фото: акимат Мангистауской области

Под председательством акима Мангистауской области 19 сентября состоялось заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в регионе, в ходе которого рассмотрели вопросы предотвращения фактов браконьерства, соблюдения природоохранного законодательства и пресечения иных правонарушений.

Согласно данным правоохранительных органов, за восемь месяцев 2025 года зарегистрировано 33 уголовных правонарушения, связанных с несоблюдением природоохранного законодательства. В результате незаконных действий было изъято более двух тонн рыбы, в том числе осетровых пород и икры.

Количество административных правонарушений также не уменьшается. За нарушение требований использования животного мира составлено 411 протоколов, за факты незаконного рыболовства – 74 протокола, наложено штрафов на общую сумму свыше 1,7 миллиона тенге.

По данным областного управления рыбного хозяйства, только в прошлом году было организовано 78 рейдов, по итогам которых возбуждено 20 административных дел. В 2025 году уже проведено 55 мероприятий, наложено штрафов на сумму 786 тысяч тенге, которые были полностью взысканы.