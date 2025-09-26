18+
25.09.2025, 20:00

Ни стыда, ни совести: с начала года в Актау выявили почти 6 тысяч фактов загрязнения общественного пространства

Экология 0 1 457 Сергей Кораблев

В городском акимате под председательством главы Актау Абилкаира Байпакова прошло совещание по итогам экологической акции «Таза Қазақстан». Как стало известно в ходе мероприятия, только с начала года в областном центре зафиксировали почти шесть тысяч фактов загрязнения общественного пространства, сообщает Lada.kz.

Фото Актауского городского акимата
Фото Актауского городского акимата

При этом, как сообщил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы Нурлан Рахаев, число нарушений правил благоустройства в городе заметно снизилось.

Если с апреля по сентябрь 2024 года было зафиксировано 11 050 фактов загрязнения, то с начала нынешнего года  5 824 случая.

По его словам, совместные рейды помогли очистить остановки, торговые точки и магазины, а нарушители привлечены к административной ответственности. Для контроля за прибрежной зоной активно применяются дроны.

Градоначальник поручил усилить борьбу с незаконным сбросом мусора, ликвидировать стихийные свалки и ужесточить меры наказания, в том числе в отношении предпринимателей, не обеспечивающих своевременный вывоз отходов.

Напомним, в редакцию Lada.kz поступали обращения от местных жителей, которые жаловались на плачевное санитарное состояние единственного в Актау парка «Акбота». Вся территория места досуга горожан была завалена мусором. Подобную ситуацию этим летом наблюдали и на пляжах.

Кроме того, недавно после отдыха горожан c пляжа в областном центре вывезли 15 тонн мусора.

fox1167
fox1167
"после отдыха горожан c пляжа в областном центре вывезли 15 тонн мусора."-----Вот! Только этим и можете похвастать (15-20-50- тонн!) А ведь это собирали законопослушные горожане! Это техника! Это солярка! Это время! Вот на что уходят ресурсы! Вместо того чтобы видеть показательные наказания и огромные штрафы с нарушителей! Где они? Кто они? Почему не работает полиция?
26.09.2025, 01:55
