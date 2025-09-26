Ни стыда, ни совести: с начала года в Актау выявили почти 6 тысяч фактов загрязнения общественного пространства

Қазақ тіліне аудару

В городском акимате под председательством главы Актау Абилкаира Байпакова прошло совещание по итогам экологической акции « Таза Қазақстан ». Как стало известно в ходе мероприятия, только с начала года в областном центре зафиксировали почти шесть тысяч фактов загрязнения общественного пространства, сообщает Lada.kz .

Фото Актауского городского акимата

При этом, как сообщил исполняющий обязанности начальника управления местной полицейской службы Нурлан Рахаев, число нарушений правил благоустройства в городе заметно снизилось.

Если с апреля по сентябрь 2024 года было зафиксировано 11 050 фактов загрязнения, то с начала нынешнего года – 5 824 случая.

По его словам, совместные рейды помогли очистить остановки, торговые точки и магазины, а нарушители привлечены к административной ответственности. Для контроля за прибрежной зоной активно применяются дроны.

Градоначальник поручил усилить борьбу с незаконным сбросом мусора, ликвидировать стихийные свалки и ужесточить меры наказания, в том числе в отношении предпринимателей, не обеспечивающих своевременный вывоз отходов.

Напомним, в редакцию Lada.kz поступали обращения от местных жителей, которые жаловались на плачевное санитарное состояние единственного в Актау парка «Акбота». Вся территория места досуга горожан была завалена мусором. Подобную ситуацию этим летом наблюдали и на пляжах.

Кроме того, недавно после отдыха горожан c пляжа в областном центре вывезли 15 тонн мусора.