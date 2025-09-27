18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
544.26
634.72
6.52
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
27.09.2025, 11:40

В Актау создают зелёную зону вокруг Кошкар-Ата: решит ли это главную экологическую беду региона?

Экология 0 1 275 Аяулым Бейсенова

На территории хвостохранилища Кошкар-Ата началась биологическая рекультивация: на площади в 640 гектаров планируется высадить миллион саженцев саксаула и установить систему орошения. Власти уверяют, что это снизит пылевые бури и улучшит экологическую ситуацию вокруг нерешаемой десятилетиями проблемы. Что говорят об этом специалисты - в материале Lada.kz. 

Кадр видео
Кадр видео

По словам директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, биологическая рекультивация через высадку саксаула возможна и имеет свои плюсы. Это растение устойчиво к засухе, соли и высоким температурам, укрепляет грунт и замедляет ветровую эрозию. Но у метода есть минус — саксаул растёт медленно. Реальная защитная «стена» появится вокруг радиактивного озера лишь через 5–10 лет, а в первые годы эффект от нее будет слабым, уверен эколог. К тому же без постоянного полива часть посадок погибнет. А ситуация с поливом в Актау не всегда стабильна. Эксперт подчёркивает: одной биологической рекультивации недостаточно. Для комплексного эффекта нужно сочетать её с техническими методами. Это и укрытие слоем инертного грунта, и химическая стабилизация, и другое. Кирилл Осин говорит, что в такой скорой инициативе властей прослеживается стремление поскорее исполнить поручения Главы государства. И это неплохо. Но он боится, что власти снова упустят главное - эффективность решения проблемы. 

Решать проблему нужно было ещё вчера. Рекультивация обсуждается десятилетиями, но до конца так и не сделана, - говорит эколог. 


Медики подтверждают: Кошкар-Ата по-прежнему является хронической угрозой здоровью тысячи жителей региона. В онкологическом диспансере не исключают возможность влияния радиактивного озера на развитие рака. 

Проблема с хвостохранилищем оказывает огромное влияние на здоровье наших жителей, распространяясь по почве, воде и воздуху. Есть огромная вероятность развития рака, например, лёгких или печени. Кроме того, загрязнение воздуха приводит не только к раку, но и к хроническим заболеваниям сердца, мутациям ДНК и кожным заболеваниям, - говорит Зульфия Ещанова, онколог-маммолог.

Учёные ранее фиксировали генетические мутации у животных, живущих рядом с озером. Но несмотря на десятки лет обсуждений и обещаний, полная рекультивация так и не проведена. Выделялись миллиарды, менялись проекты и сроки. В 2024 году площадь рекультивации и вовсе сократили почти втрое. И это не потому, что проблема стала меньше. Она, как говорят специалисты, никуда не делась и продолжает отравлять население региона все эти годы. 

«Сменилось шесть акимов. Каждый обещал заняться проблемой, выделялись деньги. Но Кошкар-Ата как была, так и осталась, - говорит Кайрат Хайрушев, почётный ветеран ЧС РК, который много лет поднимает вопрос рекультивации. 

Сегодня власти предлагают зелёную защиту как решение. Но эксперты предупреждают: это лишь первый шаг, который сам по себе проблему не устранит. Кошкар-Ата остаётся угрозой, и если не действовать комплексно, озеро не перестанет быть той самой "язвой", ежедневно отравляющей жизнь и здоровье местных жителей.

0
5
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
TANKIST
TANKIST
Китайцев туда, всë почистят. Предлагали же, нет им жалко всë что там найдут и заберут китайцы себе.
27.09.2025, 07:49
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

С 15 сентября казахстанцы будут обязаны предоставлять биометрические данныеНовости Казахстана
04.09.2025, 18:25 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
С 13 сентября в Казахстане меняют правила расчета тарифов на водуНовости Казахстана
03.09.2025, 16:09 0
Любой госномер на заказ: новые правила для водителей КазахстанаНовости Казахстана
09.09.2025, 18:49 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?