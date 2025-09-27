В Актау создают зелёную зону вокруг Кошкар-Ата: решит ли это главную экологическую беду региона?

Қазақ тіліне аудару

На территории хвостохранилища Кошкар-Ата началась биологическая рекультивация: на площади в 640 гектаров планируется высадить миллион саженцев саксаула и установить систему орошения. Власти уверяют, что это снизит пылевые бури и улучшит экологическую ситуацию вокруг нерешаемой десятилетиями проблемы. Что говорят об этом специалисты - в материале Lada.kz.

Кадр видео

По словам директора неправительственного учреждения «Эко Мангистау» Кирилла Осина, биологическая рекультивация через высадку саксаула возможна и имеет свои плюсы. Это растение устойчиво к засухе, соли и высоким температурам, укрепляет грунт и замедляет ветровую эрозию. Но у метода есть минус — саксаул растёт медленно. Реальная защитная «стена» появится вокруг радиактивного озера лишь через 5–10 лет, а в первые годы эффект от нее будет слабым, уверен эколог. К тому же без постоянного полива часть посадок погибнет. А ситуация с поливом в Актау не всегда стабильна. Эксперт подчёркивает: одной биологической рекультивации недостаточно. Для комплексного эффекта нужно сочетать её с техническими методами. Это и укрытие слоем инертного грунта, и химическая стабилизация, и другое. Кирилл Осин говорит, что в такой скорой инициативе властей прослеживается стремление поскорее исполнить поручения Главы государства. И это неплохо. Но он боится, что власти снова упустят главное - эффективность решения проблемы.

Решать проблему нужно было ещё вчера. Рекультивация обсуждается десятилетиями, но до конца так и не сделана, - говорит эколог.



Медики подтверждают: Кошкар-Ата по-прежнему является хронической угрозой здоровью тысячи жителей региона. В онкологическом диспансере не исключают возможность влияния радиактивного озера на развитие рака.

Проблема с хвостохранилищем оказывает огромное влияние на здоровье наших жителей, распространяясь по почве, воде и воздуху. Есть огромная вероятность развития рака, например, лёгких или печени. Кроме того, загрязнение воздуха приводит не только к раку, но и к хроническим заболеваниям сердца, мутациям ДНК и кожным заболеваниям, - говорит Зульфия Ещанова, онколог-маммолог.

Учёные ранее фиксировали генетические мутации у животных, живущих рядом с озером. Но несмотря на десятки лет обсуждений и обещаний, полная рекультивация так и не проведена. Выделялись миллиарды, менялись проекты и сроки. В 2024 году площадь рекультивации и вовсе сократили почти втрое. И это не потому, что проблема стала меньше. Она, как говорят специалисты, никуда не делась и продолжает отравлять население региона все эти годы.

«Сменилось шесть акимов. Каждый обещал заняться проблемой, выделялись деньги. Но Кошкар-Ата как была, так и осталась, - говорит Кайрат Хайрушев, почётный ветеран ЧС РК, который много лет поднимает вопрос рекультивации.

Сегодня власти предлагают зелёную защиту как решение. Но эксперты предупреждают: это лишь первый шаг, который сам по себе проблему не устранит. Кошкар-Ата остаётся угрозой, и если не действовать комплексно, озеро не перестанет быть той самой "язвой", ежедневно отравляющей жизнь и здоровье местных жителей.