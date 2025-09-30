В результате опрокидывания фуры произошла утечка нефтепродуктов на трассе Актау-Жанаозен

Как стало известно из сообщения департамента экологии Мангистауской области, фура марки «Shacman» перевозила нефть.

Из-за опрокидывания транспорта нефтепродукты вытекли на землю, что является нарушением экологического законодательства.

«В связи с этим специалисты департамента экологии по Мангистауской области провели отбор проб почвы. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», - говорится в распространенном сообщении.