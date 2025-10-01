18+
Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы отдыха Актау
01.10.2025, 09:15

Жители поселка Акжелекен в Мангистау пожаловались на свалку и зловонный канал

Экология 0 1 543 Наталья Вронская

Руководитель департамента экологии по Мангистауской области Армат Жусипкалиев провёл личный приём граждан, где одним из главных вопросов стали жалобы на санитарное состояние посёлка Акжелкен, передает Lada.kz.

иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ
иллюстративное фото. Сгенерировано с помощью ИИ

Один из жителей этого населенного пункта сообщил, что на окраине населенного пункта регулярно появляется несанкционированная свалка. Мусор не вывозится вовремя, отходы накапливаются и портят внешний облик Акжелкена. Особенно остро стоит вопрос в летний период, когда свалка становится источником неприятного запаха и угрозой санитарной безопасности.

Не менее тревожная ситуация сложилась с дренажным каналом, проходящим через центр посёлка. Его загрязнение приводит к застою воды и распространению зловония. Жители отмечают, что канал давно не чистился, а проблема усугубляется с каждым годом. В результате, возникают риски подтоплений и ухудшения санитарно-эпидемиологической обстановки.

По итогам приёма глава департамента экологии поручил активизировать рейдовые мероприятия по выявлению и привлечению к ответственности нарушителей, выбрасывающих отходы в неустановленных местах. Кроме того, даны указания организовать очистку дренажного канала и взять эту работу на постоянный контроль.

В ведомстве отметили, что подобные приёмы позволяют учитывать интересы жителей и оперативно решать экологические проблемы на местах.

5
4
0
