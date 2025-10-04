В Актау ожидается пыльная буря

РГП «Казгидромет» распространил штормовое предупреждение для жителей Актау.

Завтра, 5 октября, днём на западе, юге и в центре Мангистауской области ожидается пыльная буря. Ветер юго-восточный, на этих территориях порывы достигнут 15–20 м/с. На западе и северо-востоке области сохраняется высокая пожарная опасность, — говорится в предупреждении.