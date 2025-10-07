В Шетпе компания добывала щебень без экологического разрешения и получила штраф

Қазақ тіліне аудару

Департамент экологии Мангистауской области провел внеплановую проверку в отношении добывающего щебень ТОО «Шетпе тас» с целью контроля соблюдения требований экологического законодательства. Установлено, что у компании нет экологического разрешения для проведения работ, передает Lada.kz .

Фото: скриншот из видео

Как сообщили в ведомстве, ТОО осуществляло деятельность по добыче щебня на месторождении «Жаңа Орпа-2» в Мангистауском районе без получения экологического разрешения на эмиссии в окружающую среду.

Был составлен акт проверки, выдано предписание об устранении выявленных нарушений. Также открыто производство по части 1 статьи 328 КоАП РК (Нарушение нормативов допустимого антропогенного воздействия на окружающую среду).

Должностные лица, осуществляющие государственный экологический контроль, имеют право обращаться в суд с иском о приостановлении, ограничении или запрете деятельности субъектов, нарушающих экологическое законодательство. Поэтому департамент экологии направил в Специализированный межрайонный экономический суд Мангистауской области исковое заявление о приостановлении деятельности ТОО «Шетпе тас» на месторождении «Жаңа Орпа-2», расположенном вблизи поселка Шетпе Мангистауского района, до получения соответствующего экологического разрешения, - сообщили в ведомстве.

Напомним, ранее в Шетпе землепользователя оштрафовали за загрязнение жилых домов пылью.

Для справки

Часть 1 статьи 328 КоАП РК влечет штраф на физических лиц в размере 150 МРП (589 800 тенге), на юридических лиц – в размере 10 тысяч процентов от соответствующей ставки платы за негативное воздействие на окружающую среду в отношении превышенного количества загрязняющих веществ.