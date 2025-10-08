Сотрудники природного парка в Мангистау дали жизнь 36 родникам

Қазақ тіліне аудару

Инспекторы коммунального государственного учреждения «Государственный региональный природный парк «Кызылсай» очистили около 40 источников воды и провели учет диких животных. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, директор предприятия, сообщает Lada.kz .

Сайгаки на водопое. Фото предоставил М.Каратауов

С начала года в четырех заказниках природного парка сотрудники очистили и обновили 36 родников.

Поскольку Мангистауская область - маловодный, пустынный и полупустынный регион, в целях создания благоприятных условий для животных и птиц было очищено и обновлено 36 родников, установлены водопои и организовано искусственное водоснабжение. Работы по очистке и поддержанию источников проводятся в течение года. Кроме этого, совместно с руководителями заказников проведён весенний учёт диких животных. По сравнению с прошлым годом их численность выросла на 13%. На всех особо охраняемых территориях было проведено 263 рейдовых мероприятия, проверены 223 автомобиля. С начала года фактов браконьерства или нарушений природоохранного законодательства не выявлено, - проинформировал Мынберген Каратауов.

В рамках мониторинга на особо охраняемых территориях установлено около 70 фотоловушек, с помощью которых собрано более 2600 фото- и видеоматериалов с изображением диких животных и птиц, в том числе леопарда. С 2022 по 2026 год предприятие является участником исследовательского проекта «Миграционные коридоры переднеазиатского леопарда в Казахстане». Фотоловушки показали, что леопард регулярно фиксируется на территории парка и заказников.

Напомним, в состав природного парка «Кызылсай» входят четыре государственных природных заказника: «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан» и «Манашы».

Общая площадь особо охраняемых природных территорий составляет 785 760,98 гектара.