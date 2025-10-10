Почему жители Актау в последнее время чаще жалуются на аллергию – версия

Қазақ тіліне аудару

Среди жителей города участились жалобы на проявление аллергических реакций – у многих появилось повышенное слезоточение, частое чихание и раздражение слизистой носа. Житель Атырау выразил предположение, что причиной этому может быть ветер, который поднимает пыль с высохшей части Каспия, передает Lada.kz .

Северная часть Каспия в марте этого года. Иллюстративное фото: NASA

Признаки аллергии жители Актау начали отмечать в последние дни – обильное слезоточение, раздражение слизистой носа, частое чихание доставляют сильный дискомфорт. Жители города ломают голову над тем, что может быть причиной недомогания. Сегодня в Сети появилась гипотеза – ветер поднимает пыль с высохшей части Каспийского моря, которая из-за повышенного содержания соли вызывает не самую приятную реакцию организма.

Согласно данным портала iqair.com, датчики показывают уровень PM2.5 (мелкодисперсные частицы в воздухе) – 29 мкг/m³. Данные указывают на умеренный уровень загрязнения воздуха, который несет риски для чувствительных к аллергенам группам населения.

Как пишет Акжайык, в открытом доступе появилось видео жителя Атырауской области Ануара Жетписова, на котором сильный ветер поднимает белую пыль с высохшего дна Каспия. Эти вихри движутся над полосой обнажённого моря.

При порывах пыль поднимается выше и становится невидимой угрозой. Мелкодисперсные частицы, как известно, проникают глубоко в лёгкие и даже в кровоток, вызывают раздражение слизистых, кашель и насморк. Пыль с высохшего дна Каспия опасна не только размерами, но и составом: в ней соли, тяжёлые металлы, нефтепродукты и токсичные соединения, накопленные в донных отложениях за десятилетия, - сообщает издание.

По данным РГП «Казгидромет» , скорость ветра в нашем регионе 9 октября составляла 9-14 метров в секунду, дул он с восточной стороны.

На сегодня синоптики прогнозировали пыльную бурю на юге и в центре Мангистауской области. В Актау юго-восточный ветер скоростью 9-14 с порывами до 15-18 метров в секунду.

Аналогичные показатели направления ветра и в Атырауской области – ветер дует со стороны моря, а значит существует вероятность, что до нас дошли частицы песка с морской солью, поднятого с высохшей части Каспия, который и стал раздражителем для чувствительных жителей.