18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
539.06
623.75
6.63
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
10.10.2025, 14:56

Почему жители Актау в последнее время чаще жалуются на аллергию – версия

Экология 0 2 563 Ольга Максимова

Среди жителей города участились жалобы на проявление аллергических реакций – у многих появилось повышенное слезоточение, частое чихание и раздражение слизистой носа. Житель Атырау выразил предположение, что причиной этому может быть ветер, который поднимает пыль с высохшей части Каспия, передает Lada.kz.

Северная часть Каспия в марте этого года. Иллюстративное фото: NASA
Северная часть Каспия в марте этого года. Иллюстративное фото: NASA

Признаки аллергии жители Актау начали отмечать в последние дни – обильное слезоточение, раздражение слизистой носа, частое чихание доставляют сильный дискомфорт. Жители города ломают голову над тем, что может быть причиной недомогания. Сегодня в Сети появилась гипотеза – ветер поднимает пыль с высохшей части Каспийского моря, которая из-за повышенного содержания соли вызывает не самую приятную реакцию организма.

Согласно данным портала iqair.com, датчики показывают уровень PM2.5 (мелкодисперсные частицы в воздухе)  29 мкг/m³. Данные указывают на умеренный уровень загрязнения воздуха, который несет риски для чувствительных к аллергенам группам населения.

Как пишет Акжайык, в открытом доступе появилось видео жителя Атырауской области Ануара Жетписова, на котором сильный ветер поднимает белую пыль с высохшего дна Каспия. Эти вихри движутся над полосой обнажённого моря.

При порывах пыль поднимается выше и становится невидимой угрозой. Мелкодисперсные частицы, как известно, проникают глубоко в лёгкие и даже в кровоток, вызывают раздражение слизистых, кашель и насморк. Пыль с высохшего дна Каспия опасна не только размерами, но и составом: в ней соли, тяжёлые металлы, нефтепродукты и токсичные соединения, накопленные в донных отложениях за десятилетия, - сообщает издание.

По данным РГП «Казгидромет», скорость ветра в нашем регионе 9 октября составляла 9-14 метров в секунду, дул он с восточной стороны.

На сегодня синоптики прогнозировали пыльную бурю на юге и в центре Мангистауской области. В Актау юго-восточный ветер скоростью 9-14 с порывами до 15-18 метров в секунду.

Аналогичные показатели направления ветра и в Атырауской области – ветер дует со стороны моря, а значит существует вероятность, что до нас дошли частицы песка с морской солью, поднятого с высохшей части Каспия, который и стал раздражителем для чувствительных жителей.

3
37
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстанцам закрывают выезд на ПМЖ: МВД назвало причины отказаНовости Казахстана
02.10.2025, 10:56 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0
В Казахстане ввели три новых обязательных платежа для жильцовНовости Казахстана
15.09.2025, 20:45 0
В общественных местах Казахстана с 4 октября интернет станет доступным только через SMS или ЭЦПНовости Казахстана
24.09.2025, 12:53 0
Штрафы за ночные крики детей вводят в КазахстанеНовости Казахстана
26.09.2025, 06:37 0

Последние комментарии

< >
Ущерб на полмиллиарда тенге могли нанести Каспию браконьеры
Aqtau_2023 → Одно и то же каждый раз, может всё таки надо ужесточить уголовную статью или там рука руку моет.
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
Sportikus → fox1167, Хоть и не знаю его лично, но было несколько диалогов с ним по телефону по поводу проблем с водой. Молодец мужик, всегда ответит, чем смог помог, спокойный такой, вежливый. Удачи вам на новом…
Назначен директор нового коммунального предприятия в Актау
fox1167 → Единственный толковый мужик в системе ЖКХ! Удачи тебе Ислям!
Жители Мангистау теперь могут оформить договор купли-продажи автомобиля онлайн
fox1167 → Какой ЦОН? Какой договор? Люди давно покупают-продают через приложение Каспий
Скандалом обернулось выделение гранта на 10 млн тенге на реабилитацию диких птиц в Мангистау
fox1167 → Много букв! А тема до конца так и не раскрыта! Так кто понесёт наказание? Опять Азамат?