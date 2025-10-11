Масштабный субботник: Актау очистили от 20 тонн мусора

Қазақ тіліне аудару

В региональном Центре общественных коммуникаций проинформировали о проведенном субботнике в рамках республиканской экологической акции «Таза Қазақстан». Из разных уголков Актау вывезено 20 тонн мусора, сообщает Lada.kz .

Фото Центра общественных коммуникаций Мангистауской области

В субботнике приняли участие свыше 1200 человек, включая сотрудников государственных органов, представителей различных предприятий и организаций, а также волонтеров.

В уборке было задействовано шесть единиц техники.

Участники провели работы по благоустройству и очистке территорий в 34, 38 и 39 микрорайонах.

В результате вывезено более 20 тонн мусора и высажено 1000 деревьев.

Наш коллектив активно принял участие в сегодняшнем субботнике, поддерживая акцию «Таза Қазақстан» и внося свой вклад в улучшение экологической ситуации города. Чистота начинается с каждого человека. Призываю всех жителей беречь окружающую среду и поддерживать чистоту нашего города, - отметила руководитель Актауского городского управления санитарно-эпидемиологического контроля Колканат Есмурзаева.

Напомним, ранее с побережья Каспия вывезли 12 тонн мусора.