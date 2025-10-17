Жителей Актау приглашают на субботник

Қазақ тіліне аудару

Проведение республиканского субботника запланировано на 18 октября. Об этом сообщает департамент экологии Мангистауской области, передает Lada.kz .

Фото акимата Актау

«Цель мероприятия - это улучшение экологической обстановки в регионе, повышение экологической культуры в обществе посредством соблюдения чистоты и порядка. Призываем всех жителей региона принять активное участие в экологическом субботнике и внести свой вклад в защиту окружающей среды!», - говорится в распространенном сообщении.

Все необходимые инструменты и материалы будут предоставлены организаторами.

Сбор добровольцев назначен на 09:00 часов перед магазином «Али» в 29 микрорайоне.

Напомним, на прошлом городском субботники актаусцы собрали свыше 20 тонн отходов.