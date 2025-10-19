«Он мог погибнуть»: в Актау спасли найденного на месторождении лебедя

Қазақ тіліне аудару

Рабочие обнаружили на территории месторождения Жетыбай ослабленного лебедя, который не мог улететь. За помощью они обратились к общественнику и блогеру Азамату Сарсенбаеву, который не остался равнодушным и лично занялся спасением птицы, сообщает Lada.kz .

Азамата Сарсенбаева

Азамат Сарсенбаев рассказал, что сегодня, 19 октября, к нему обратились рабочие с месторождения Жетыбай, попросив помочь в спасении лебедя.

По словам нефтяников, птица лежала на земле и не могла взлететь. Они посадили лебедя в клетку, в это время над ним кружили два сокола, рассматривая его как добычу.

Пернатого доставили в Актау. Осмотрев лебедя, блогер отметил, что видимых повреждений нет, предварительно, птица здорова.

Скорее всего, это молодой птенец, который просто отбился от стаи, - рассказал общественник.

В данный момент Азамат Сарсенбаев направляется к озеру Караколь, где собирается выпустить лебедя в естественную среду обитания.

Если бы птицу оставили на месторождении, она могла бы погибнуть – не нашла бы дорогу до корма, - добавил блогер.

