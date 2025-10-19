Акция «Каспийды сактаймыз»: молодёжь Актау выступает за спасение моря

Қазақ тіліне аудару

В Актау прошла масштабная акция «Каспийды сактаймыз», организованная молодёжным движением «Жаңа адамдар». Её участники напомнили о критическом обмелении Каспия и призвали к объединению усилий для его сохранения, передает Lada.kz .

Фото: кадр видео Lada.kz

На берегу Каспийского моря собрались более 300 активистов из разных городов Казахстана. Главная цель акции заключается в привлечении внимания международного сообщества к угрозе исчезновения крупнейшего замкнутого водоёма планеты.

Молодёжное движение «Жаңа адамдар» объединяет свыше 10 тысяч участников по всей стране. Его представители подчёркивают: сохранение Каспия – это общая ответственность всех пяти прикаспийских государств и каждого человека.

Кульминацией мероприятия стал масштабный барабанный перформанс, символизирующий единство, энергию перемен и готовность молодёжи действовать. Организаторы уверены: культура ответственности и экологического сознания должна стать новым ориентиром для будущего поколения.

Подробнее – в видео.