Каспий мелеет: проблема носит глобальный характер

В июле 2025 года уровень воды в Каспийском море достиг рекордно низкой отметки в минус 29 м по Балтийской системе высот (БСВ). Российские ученые рассказали о причинах обмеления и изменениях местной фауны, передает Lada.kz со ссылкой на ТАСС .

Фото из архива Lada.kz

Уровень Каспийского моря подвержен колебаниям, поэтому менялся всегда. По данным Минприроды РФ, первый период изменений - это падение уровня Каспия с 1930 по 1977 год на 3 м до отметки минус 29 м по БСВ. Второй — с 1978 по 1995 год. Тогда уровень воды повысился на 2,4 м до минус 26,6 м по БСВ. Очередное падание фиксируют с 1995 года, и сейчас уровень воды снова достигает минус 29 метров по БСВ.

Заместитель руководителя Волжско-Каспийского филиала КаспНИРХ Сергей Шипулин считает, что одной из причин может быть изменение климата, в частности, уменьшение объема осадков.

«Сокращение осадков может играть роль, когда происходят не такие большие, не такие обильные переносы влаги из тропических областей Атлантического океана в сторону европейской территории нашей страны», - подчеркнул Сергей Шипулин.

Еще один фактор – уменьшение стока Волги. Если сопоставить его объем за последние 10–12 лет и колебания уровня Каспия, то выявляется прямая связь между уровнем моря и водностью Волги. Но даже при крупном стоке воды с Волги в Каспий море продолжает мелеть.

«Волга здесь как индикатор, как пример. Аналогичные процессы протекают и по другим впадающим в Каспий рекам. А поступление воды через Волгу в Каспийское море зависит от количества осадков в бассейне, который включает и Волгу, и Каму, и Оку, и множество других более мелких рек», — добавил Сергей Шипулин.

На реки влияет и водопотребление - чем больше водохранилищ, тем больше не попадает в сток.

Обмеление влияет на морских обитателей, нарушается работа целых экосистем. В море появляются инвазионные организмы — виды, которые самостоятельно попали в новое место обитания. Они могут там «прижиться» и вытеснить другие виды.

Сокращение водоема влияет не только на биоразнообразие. Вся инфраструктура, которую делает человек, привязана к береговой линии, и она может отступить. Из-за этого возникают проблемы у водного транспорта, морской логистики.

Но есть и не только негативные последствия. Например, появились новые места для освоения:

«За 30 лет, с середины 90-х годов, площадь моря, прежде всего площадь северной части, поделенная между нашей страной и Казахстаном, сократилась. Но одновременно это означает, что появилась сравнимая площадь суши, которую стоит хозяйственно осваивать», - заявил эксперт.

В XXI веке уровень продолжит снижаться, утверждают климатологи. Прогнозы есть, они имеют довольно большой разброс, но в целом показывают снижение где-то к концу века - от 3 до 20 метров.

Российские специалисты подчёркивают, что решение проблемы возможно только общими усилиями всех государств Каспийского региона.