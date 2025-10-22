Призы и подарки: жителей Актау призывают присоединиться к экочелленджу

Қазақ тіліне аудару

НПУ «Эко Мангистау» проводит среди населения две экологические акции – «Таза Маңғыстау» с общим призовым фондом 7 миллионов тенге и «Наш двор – наш город» с призами и подарками. Жителей Актау призывают принять участие в мероприятиях, проводимых в рамках национального движения «Таза Қазақстан», передает Lada.kz .

Фото: архив Lada.kz

Челлендж «Таза Маңғыстау» рассчитан на 45 дней. Сейчас позади только первые десять, но уже есть ощутимые результаты: участие приняли 33 коллективные команды и 43 индивидуальных участника.

Это школьники, студенты, трудовые коллективы, соседи и просто инициативные жители. Все они ежедневно совершают несложные, но значимые шаги: сортируют отходы, экономят воду и электричество, поддерживают чистоту дворов и улиц. Главная идея проста – маленькие действия, объединённые усилиями сотен людей, дают большой результат. Это вклад в общее дело, который чувствует каждый житель региона, - сообщили в НПУ «Эко Мангистау».

За короткое время «Таза Маңғыстау» объединил сотни жителей региона.

Ещё не поздно присоединиться к челленджу! У каждого есть шанс внести свой вклад в общее дело и побороться за призы. Общая сумма призового фонда составляет 7 миллионов тенге, - отметили организаторы.

Параллельно в регионе продолжается ещё одна экологическая инициатива – конкурс «Наш двор – наш город», который проводится уже третий год подряд. Он помогает сделать жилые дворы, подъезды, дворы бизнес-территорий и жилых комплексов более уютными и зелёными.

Организаторы продлили срок приёма заявок до 9 ноября 2025 года включительно. Участники могут побороться в пяти номинациях:

лучший двор;

лучший жилой комплекс;

лучший дворник;

лучшая бизнес-территория;

лучший подъезд.

Для победителей подготовлены призы и подарки, а главное – признание среди соседей и жителей города.

Экологические инициативы в Мангистау становятся неотъемлемой частью жизни региона. Челлендж «Таза Маңғыстау» и конкурс «Наш двор – наш город» – это не разовые акции, а целая система действий, которая помогает формировать у людей новую культуру и ответственность за будущее своей земли. Сегодня именно такие проекты показывают: вместе мы можем сделать наш край чище, красивее и гармоничнее, отметили в НПУ «Эко Мангистау».

Подробнее с условиями конкурсов можно ознакомиться на странице Instagram.