Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
22.10.2025, 17:56

Жителей Мангистау просят не запускать воздушные шары в небо – с чем это связано?

Экология 0 3 251 Наталья Вронская

Жителей Мангистауской области просят отказаться от запуска воздушных шаров в воздух во время праздников и других массовых мероприятий. Такое обращение распространило управление природных ресурсов и регулирования природопользования региона, передает Lada.kz.

Фото с сайта pixabay.com
Фото с сайта pixabay.com

Как пояснили в ведомстве, воздушные шары, попадая в окружающую среду, становятся опасными отходами.

Очень долго разлагаясь, они наносят вред птицам и животным, загрязняют землю и водоёмы. Это кажется безобидным жестом радости, но на деле приносит ощутимый вред экосистеме, - отмечают специалисты управления.

Вместо шаров экологи предлагают использовать более экологичные альтернативы  флажки, бумажные фонарики, цветочные украшения.

Такие решения не только украшают мероприятия, но и показывают уровень экологической культуры жителей региона, - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что инициатива направлена на формирование бережного отношения к природе и снижение количества мусора, попадающего в степи и прибрежные зоны Каспийского моря.

Напомним, ранее с подобным обращением выступали и волонтеры «Клуба добряков Актау». Во избежание нанесения вреда экологии области они просили не запускать в небо шары на выпускные. Подробнее по ссылке.

 

Комментарии

3 комментарий(ев)
Aqtau_2023
Aqtau_2023
Космос поддерживаю вас. Они ещё забыли про штрафы за шарик в руках ребёнка.
23.10.2025, 07:04
Галина63
Галина63
Космос! Полностью вас поддерживаю!
23.10.2025, 04:48
Космос
Космос
В городе вонь не проходит, в морпорту заливают нефть в танкеры без уловителей паров, атз каждую ночь сбрасывает лисий хвост, а днём соковый газ, радиактивное озеро парит, а берега пылят, мусор жгут каждую ночь за каждым забором на промзоне и гаражах, на любом пустыре свалка строительного мусора, в море гибнут птицы, рыбы, тюлени (от насморка!) и прочая, и прочая и прочая, а им шарики экологию портят? Может быть, делом займётесь?
22.10.2025, 17:34
Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

