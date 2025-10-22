Жителей Мангистау просят не запускать воздушные шары в небо – с чем это связано?

Қазақ тіліне аудару

Жителей Мангистауской области просят отказаться от запуска воздушных шаров в воздух во время праздников и других массовых мероприятий. Такое обращение распространило управление природных ресурсов и регулирования природопользования региона, передает Lada.kz .

Фото с сайта pixabay.com

Как пояснили в ведомстве, воздушные шары, попадая в окружающую среду, становятся опасными отходами.

Очень долго разлагаясь, они наносят вред птицам и животным, загрязняют землю и водоёмы. Это кажется безобидным жестом радости, но на деле приносит ощутимый вред экосистеме, - отмечают специалисты управления.

Вместо шаров экологи предлагают использовать более экологичные альтернативы – флажки, бумажные фонарики, цветочные украшения.

Такие решения не только украшают мероприятия, но и показывают уровень экологической культуры жителей региона, - подчеркнули в ведомстве.

Уточняется, что инициатива направлена на формирование бережного отношения к природе и снижение количества мусора, попадающего в степи и прибрежные зоны Каспийского моря.

Напомним, ранее с подобным обращением выступали и волонтеры «Клуба добряков Актау». Во избежание нанесения вреда экологии области они просили не запускать в небо шары на выпускные. Подробнее по ссылке.