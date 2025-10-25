18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
25.10.2025, 10:23

Динамику обмеления Каспия показали казахстанские метеорологи

Экология

От падения уровня Каспийского моря сильнее всего страдает казахстанская часть акватории, передает Lada.kz.

 

Каспий. Фото автора
Каспий. Фото автора

Ускоряют процесс падения уровня моря климатические изменения и деятельность человека. Тенденция сохранится, и, по прогнозам учёных РГП «Казгидромет», к середине века уровень может опуститься ещё на два метра.

«Исследования, проведённые на основе сценариев RCP4.5 и RCP8.5 климатической модели Community Climate System Model, показали, что тенденция снижения уровня моря сохранится. По расчётам, к 2050 году уровень Каспийского моря может опуститься до отметок минус 32,4… минус 34 м по Балтийской системе высот (БС)», — ответили в «Казгидромете» на вопросы населения.

Как отметили в ведомстве, наиболее уязвимой к этим процессам является казахстанская часть акватории.

За историю наблюдений Каспийского моря было несколько периодов падения и повышения уровня:

  • в период 1940–1977 годов интенсивность снижения уровня моря составляла 4 см в год (общее падение — 1,2 м);

  • в 1978–1995 годы наблюдалось повышение уровня на 13 см в год (общее повышение — 2,5 м);

  • в 1996–2023 годы наблюдался период падения на 8 см в год (общее значение падения составило 1,83 м).

В настоящее время (с 2006 по 2024 год) уровень имеет тенденцию к снижению, и за этот период он уменьшился на 2 м.

Если сравнить снижение уровня казахстанского сектора Каспия в 2024 году с предыдущим годом, то для северо-восточной части оно составило 22 см, а для восточной — 29 см.

Согласно ежемесячному гидрометеорологическому обзору казахстанского побережья Каспийского моря, в сентябре максимум был зафиксирован в пункте Иголкинская банка — 147 см, а минимум — в пункте Курык (минус 195 см). Средний уровень составил минус 118 см, или минус 29,18 м БС.

Напомним, ранее мангистауский эколог Орынбасар Тогжанов рассказал о проектах, которые в прошлом рассматривали для поддержания Каспия.

5
29
0
Комментарии

