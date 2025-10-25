Динамику обмеления Каспия показали казахстанские метеорологи

Қазақ тіліне аудару

Каспий. Фото автора

Ускоряют процесс падения уровня моря климатические изменения и деятельность человека. Тенденция сохранится, и, по прогнозам учёных РГП «Казгидромет», к середине века уровень может опуститься ещё на два метра.

«Исследования, проведённые на основе сценариев RCP4.5 и RCP8.5 климатической модели Community Climate System Model, показали, что тенденция снижения уровня моря сохранится. По расчётам, к 2050 году уровень Каспийского моря может опуститься до отметок минус 32,4… минус 34 м по Балтийской системе высот (БС)», — ответили в «Казгидромете» на вопросы населения.

Как отметили в ведомстве, наиболее уязвимой к этим процессам является казахстанская часть акватории.

За историю наблюдений Каспийского моря было несколько периодов падения и повышения уровня:

в период 1940–1977 годов интенсивность снижения уровня моря составляла 4 см в год (общее падение — 1,2 м);

в 1978–1995 годы наблюдалось повышение уровня на 13 см в год (общее повышение — 2,5 м);

в 1996–2023 годы наблюдался период падения на 8 см в год (общее значение падения составило 1,83 м).

В настоящее время (с 2006 по 2024 год) уровень имеет тенденцию к снижению, и за этот период он уменьшился на 2 м.

Если сравнить снижение уровня казахстанского сектора Каспия в 2024 году с предыдущим годом, то для северо-восточной части оно составило 22 см, а для восточной — 29 см.

Согласно ежемесячному гидрометеорологическому обзору казахстанского побережья Каспийского моря, в сентябре максимум был зафиксирован в пункте Иголкинская банка — 147 см, а минимум — в пункте Курык (минус 195 см). Средний уровень составил минус 118 см, или минус 29,18 м БС.

Напомним, ранее мангистауский эколог Орынбасар Тогжанов рассказал о проектах, которые в прошлом рассматривали для поддержания Каспия.