Жители Мунайлы обнаружили дикую птицу на автомойке

После осмотра птицу выпустили на Караколь. Как предположили сотрудники лесного хозяйства, она ослабла в ходе миграции, передает Lada.kz .

Фото полиции Мунайлинского района

О необычном госте, обнаруженном на территории одной из придорожных автомоек в селе Батыр, полицейским сообщили местные жители. Стражи правопорядка поймали птицу и передали ее сотрудникам лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщил Габбас Досатов, руководитель территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, найденная птица оказалась выпью - это редкий представитель семейства цаплевых, ведущий скрытный образ жизни и встречающийся преимущественно в прибрежных зонах и тростниковых зарослях.

При визуальном осмотре повреждений или признаков ранений обнаружено не было, однако птица выглядела истощённой. Вероятно, она ослабла в ходе продолжительного перелёта, так как осенний миграционный период для водоплавающих и околоводных птиц часто сопровождается большими энергетическими затратами.

После осмотра и кратковременного восстановления сотрудники лесного хозяйства выпустили выпь в озеро Караколь, где есть естественные условия обитания птиц и достаточно кормовой базы.