31.10.2025, 15:27

Джейранов и архаров стало больше в Мангистау – с чем это связано?

Экология 0 1 541 Гульмира Садырова

В природных парках Мангистауской области стало больше архаров и джейранов. Об этом Lada.kz сообщил директор ГККП «Кызылсай» Мынберген Каратауов.

Фото предоставлено Мынбергеном Каратауовым
Фото предоставлено Мынбергеном Каратауовым

На особо охраняемых природных территориях, подведомственных ГККП «Кызылсай», проведён осенний мониторинг и автотранспортный учёт копытных животных, находящихся под угрозой исчезновения – устюртского муфлона (архара) и джейрана. По словам Мынбергена Каратауова, численность животных по сравнению с прошлым годом увеличилась в целом на 21%.

Рост муфлонов отмечен на 7%, джейранов – на 14%. Это происходит благодаря комплексу мер по охране животных, в который входит также системная борьба с браконьерством. Мероприятия позволяют популяциям восстанавливаться после периодов, когда происходит критическое сокращение, - прокомментировал Мынберген Каратауов.

Отмечается, что в учёте животных приняли участие специалисты алматинского Зоологического института, инспекторы РГП «Охотзоопром» и сотрудники парка «Кызылсай».

Кроме того, специалисты проверили фотоловушки, которые насчитали более трех тысяч указанных видов, а также наблюдали за поведением животных в период осеннего гона, провели рейдовые мероприятия.

Напомним, муфлоны не раз попадали на видео в районе подземной мечети Бекет-Ата, чем вызывали восхищение посетителей.

