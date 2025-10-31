18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
31.10.2025, 16:59

Хищник из Книги рекордов Гиннесса замечен в Устюртском заповеднике (видео)

Экология 0 3 289 Лиана Рязанцева

Сотрудникам Устюртского государственного природного заповедника удалось заснять на видео медоеда в естественной среде обитания, передает Lada.kz.

Фото ixbt.com
Фото ixbt.com

В ходе рейда, прошедшего с 24 по 27 октября, сотрудникам заповедника удалось сделать кадры крайне редкого для Казахстана хищного млекопитающего  медоеда (Mellivora capensis).

Эти наблюдения являются важным достижением в деле сохранения, охраны и изучения биоразнообразия Устюртского заповедника, - говорится в сообщении.

Напомним, увидеть медоеда, хоть и редко, удавалось жителям и гостям региона. При этом не все из них отнеслись к животному с уважением. Так, в 2022 году в Сети появилось видео погони за медоедом. На кадрах видно, как мужчины на внедорожниках преследуют зверя.

В декабре 2024 года медоед попал в объектив камеры старшего научного сотрудника заповедника А. Пулатова.

Для справки

Медоед по внешнему виду похож на барсука, а повадками сходен с хорьками. Он обитает на Южном и Юго-Западном Устюрте, предпочитая глубокие ущелья, карстовые образования, овраги и участки с разнообразной растительностью, включая саксаульники, боялыч и карагану. Этот вид ведет преимущественно сумеречно-ночной образ жизни, но зимой может быть активен днем. Медоеды размножаются раз в год, а в холодное время способны впадать в кратковременную спячку.

Кроме того, зверь славится своим бесстрашием, свирепостью и удивительной живучестью при небольших размерах. Он также известен своей устойчивостью к яду змей и интеллектом. Благодаря этим качествам его назвали «самым бесстрашным млекопитающим в мире» по версии Книги рекордов Гиннесса.

