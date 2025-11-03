В Каспийском море зафиксировано землетрясение

В акватории Каспийского моря зарегистрировано землетрясение магнитудой 3,2 балла, передает Lada.kz со ссылкой на Республиканский центр сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана.

Снимок с сайта seismology.az

Как сообщают специалисты ведомства, подземные толчки были зафиксированы 2 ноября в 19:46 часов по местному времени.

Эпицентр землетрясения располагался на глубине 72 километра.

Информации о пострадавших и разрушениях не поступало. Сейсмологи продолжают наблюдение за ситуацией.