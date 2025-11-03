Надоевшую жителям Актау стихийную свалку ликвидировали – акимат

В Актауском городском акимате сообщили о завершении работ по очистке территории за домом №5 в 20 микрорайоне, где ранее скопился бытовой мусор, вызывавший раздражение горожан, передает Lada.kz .

Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Как уточнили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, контейнеры, установленные за домом №5, принадлежат домам №№19 и 19/1. Ранее их жильцы заключили договор на вывоз мусора с обслуживающей организацией, однако впоследствии между сторонами возникли разногласия по ежемесячным платежам, и документ был расторгнут.

После этого жильцы отказались размещать контейнеры во дворах своих домов и перенесли их к дому №5, что и привело к образованию несанкционированной свалки.

По поручению акимата территория была полностью очищена с привлечением спецтехники. Контейнеры возвращены на территорию домов №19 и №19/1.

После очистки территория стала выглядеть гораздо лучше

Представители обслуживающей организации провели разъяснительную работу с жильцами. Им предписано заключить новый договор на вывоз отходов.

Контейнеры вернули на прежнее место и поговорили с жильцами. Им рекомендовали заключить договор на вывоз мусора и не допускать антисанитарии в своих дворах

Напомним, ранее жители 20 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на разрастающуюся несанкционированную свалку.