18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
528.31
608.35
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
03.11.2025, 12:57

Надоевшую жителям Актау стихийную свалку ликвидировали – акимат

Экология 0 1 158 Наталья Вронская

В Актауском городском акимате сообщили о завершении работ по очистке территории за домом №5 в 20 микрорайоне, где ранее скопился бытовой мусор, вызывавший раздражение горожан, передает Lada.kz.

Фото пресс-службы Актауского городского акимата
Фото пресс-службы Актауского городского акимата

Как уточнили в городском отделе жилищно-коммунального хозяйства, контейнеры, установленные за домом №5, принадлежат домам №№19 и 19/1. Ранее их жильцы заключили договор на вывоз мусора с обслуживающей организацией, однако впоследствии между сторонами возникли разногласия по ежемесячным платежам, и документ был расторгнут.

После этого жильцы отказались размещать контейнеры во дворах своих домов и перенесли их к дому №5, что и привело к образованию несанкционированной свалки.

По поручению акимата территория была полностью очищена с привлечением спецтехники. Контейнеры возвращены на территорию домов №19 и №19/1.

После очистки территория стала выглядеть гораздо лучше

Представители обслуживающей организации провели разъяснительную работу с жильцами. Им предписано заключить новый договор на вывоз отходов.

Контейнеры вернули на прежнее место и поговорили с жильцами. Им рекомендовали заключить договор на вывоз мусора и не допускать антисанитарии в своих дворах

Напомним, ранее жители 20 микрорайона обратились в редакцию Lada.kz с жалобой на разрастающуюся несанкционированную свалку.

3
2
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
С 2026 года появится платеж, о котором должны знать все казахстанцыНовости Казахстана
17.10.2025, 15:21 0
С января 2026 года работать станет дороже для многих казахстанцевНовости Казахстана
14.10.2025, 10:50 0
С депозита на личный счет: новые правила перевода денег, о которых важно знать казахстанцамНовости Казахстана
06.10.2025, 08:32 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь