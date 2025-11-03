Туши мертвых тюленей обнаружены на берегу Каспия в Мангистау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщившая о тревожной находке в районе посёлка Баутино – на побережье она обнаружила несколько туш мертвых тюленей.

Фото прислано очевидцем

По словам автора снимков, на берегу моря были обнаружены туши шести мёртвых тюленей.

Вчера в Баутино на берегу нашли шесть мёртвых тюленей, на двух из них были сети, - сообщила она.

На кадрах видно, что эндемики находятся в разной степени разложения.

Корреспондент Lada.kz обратилась в департамент экологии Мангистауской области за официальным комментарием.

Нужно отметить, ранее экологи неоднократно отмечали, что гибель каспийских тюленей может быть связана с несколькими факторами – запутыванием в браконьерских сетях, изменениями в экосистеме моря и антропогенным воздействием.

Так, в ноябре прошлого года было зафиксировано множество случаев обнаружения мертвых тюленей у берегов моря. За один месяц в ходе мониторинга только в Тупкараганском районе насчитали 1 155 туш тюленей. В связи с этим совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования.