Туши мертвых тюленей обнаружены на берегу Каспия в Мангистау

В редакцию Lada.kz обратилась жительница Актау, сообщившая о тревожной находке в районе посёлка Баутино – на побережье она обнаружила несколько туш мертвых тюленей.
По словам автора снимков, на берегу моря были обнаружены туши шести мёртвых тюленей.
Вчера в Баутино на берегу нашли шесть мёртвых тюленей, на двух из них были сети, - сообщила она.
На кадрах видно, что эндемики находятся в разной степени разложения.
Корреспондент Lada.kz обратилась в департамент экологии Мангистауской области за официальным комментарием.
Нужно отметить, ранее экологи неоднократно отмечали, что гибель каспийских тюленей может быть связана с несколькими факторами – запутыванием в браконьерских сетях, изменениями в экосистеме моря и антропогенным воздействием.
Так, в ноябре прошлого года было зафиксировано множество случаев обнаружения мертвых тюленей у берегов моря. За один месяц в ходе мониторинга только в Тупкараганском районе насчитали 1 155 туш тюленей. В связи с этим совместно с Институтом гидробиологии и экологии проводились токсикологические и гистологические исследования.
Комментарии0 комментарий(ев)