Не только тюлени: в Мангистау на побережье обнаружили погибших птиц

В прибрежных зонах Форт-Шевченко, сёл Кызылозен, Аташ и Баутино Тупкараганского района были проведены мониторинговые работы, в ходе которых обнаружены мертвые тушки птиц. Об этом сообщили в Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, передает Lada.kz .

Фото инспекции

Осмотр территории осуществляли сотрудники территориальной инспекции, рыбной инспекции и природоохранной полиции.

В ходе проверки на разных участках побережья обнаружены 13 погибших птиц, среди которых утки, бакланы и чайки. Взять образцы для анализа оказалось невозможным – тушки находились в неудовлетворительном состоянии.

Территориальная инспекция направила уведомление в акимат района о необходимости вывоза и утилизации останков через соответствующие службы.

Также отмечается, что при возможности дальнейшего отбора пригодных образцов специалисты ветеринарной службы будут привлекаться для проведения исследований.

Мониторинг побережья продолжится.

Напомним, ранее специалисты регионального департамента экологии сообщили о том, что на берегу Каспия были обнаружены 183 мертвых тюленя.