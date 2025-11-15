Синоптики предупредили жителей Актау о неблагоприятных метеоусловиях

Синоптики РГП «Казгидромет» предупредили о том, что неблагоприятные метеоусловия могут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере, передает Lada.kz .

Фото из архива

Синоптики РГП «Казгидромет» сообщают, что сегодня, 15 ноября, в Актау ожидаются неблагоприятные метеорологические условия.

Неблагоприятные метеорологические условия (НМУ) представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

НМУ ожидается также в Атырау, Актобе, Шымкенте, Алматы, Астане, Караганде, Темиртау, Усть-Каменогорске.

При таких погодных условиях жителям рекомендуется соблюдать следующие правила:

ограничить пребывание на улице;

закрывать окна и двери;

сократить физические нагрузки;

детям, пожилым людям и людям с хроническими заболеваниями – особенно соблюдать осторожность;

использовать маски при необходимости;

использовать очистители воздуха дома;

пить больше воды.

По информации Gismeteo, 15 ноября в Актау ожидается пасмурная погода. Днём температура воздуха составит +13 °C, ночью до +10 °C. Ветер будет сильным, с порывами до 2-3 м/с.