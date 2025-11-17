Слив воды в море проверят экологи Актау

В ходе мониторинга социальных сетей экологи обнаружили информацию о сбросе воды в море рядом с отелем Caspian Riviera. По данным департамента экологии, специалисты проводят проверку, сообщает Lada.kz .

Кадр видео

Сообщения в соцсетях указывали на то, что сточные воды из трубы рядом с отелем Caspian Riviera сбрасываются прямо в море.

Сегодня, 17 ноября, специалисты департамента экологии Мангистауской области выехали на место для установления факта слива. Были взяты пробы из обнаруженной трубы.

Результаты лабораторного анализа будут опубликованы дополнительно, чтобы определить уровень загрязнения и принять необходимые меры по охране окружающей среды.

Напомним, сброс грязной воды в море в 7А микрорайоне взволновал жителя Актау.