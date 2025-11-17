18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в Каспийском море
17.11.2025, 18:29

Инвестируй в зеленое будущее: «КазАзот» в Актау запускает токен

Экология 0 2 433 Сергей Кораблев

«КазАзот» впервые в СНГ запускает зеленый токен $KGT, позволяющий инвесторам получать прибыль от реальных экологических проектов с полной прозрачностью через блокчейн, сообщает Lada.kz.

Фото: «КазАзот»
Фото: «КазАзот»

На минувшей неделе в Алматы состоялся Central Asian FinTech Summit, на котором АО «КазАзот» совместно с TokenEyes и Global ESG Partnership впервые в СНГ запустили первый обеспеченный зеленый токен - KazAzot GreenToken ($KGT). Это исторический шаг, который расширяет финансовую экосистему Казахстана и открывает новые возможности для инвесторов и бизнеса.

Для инвесторов $KGT - это доступ к реальному экологическому проекту с полной прозрачностью. Для компаний - альтернатива кредитам и новая модель привлечения капитала через цифровые доли проекта.

Все имущественные и экономические права фиксируются в смарт-контракте - программном коде в блокчейне, который защищает интересы инвесторов, распределяет прибыль и ведет прозрачную историю владения токенами. $KGT представляет собой цифровую долю, обеспеченную реальными активами и будущими доходами проекта KazAzot GreenToken. Проект направлен на утилизацию СО₂ и сточных промышленных вод с использованием микроводоросли Chlorella. В пруды подают сточные воды, СО₂ и подготовленную в биореакторах хлореллу, которая в процессе фотосинтеза удаляет из воды нитраты и аммоний.

На выходе предприятие получает:

  • кормовую добавку для фермерских хозяйств;
  • очищенную воду для полива зелёных зон города.

Вся выручка автоматически и пропорционально распределяется между держателями токенов через смарт-контракты. С запуском $KGT «КазАзот» становится пионером токенизации реальных активов в Казахстане, показывая промышленным компаниям, как можно привлекать капитал прозрачно и технологично.

Напоминаем, что «КазАзот» - это единственный производитель азотных минеральных удобрений в РК.

Справочно

Токен — это цифровой символ или ключ, который используется для идентификации, доступа к ресурсам или представления актива.

4
4
10
