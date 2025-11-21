В Актау снова взяли пробы воздуха

Экологи продолжают брать пробы воздуха и не обнаруживают превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ, передает Lada.kz .

Актау. Фото автора

Специалисты Департамента экологии Мангистауской области 20 ноября 2025 года в ходе мониторинга на территории Актау провели инструментальный отбор проб атмосферного воздуха.

Замеры качества воздуха выполнены в районе специализированного ЦОНа, а также в 34А, 11А, 9 и 12 микрорайонах. В итоге превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе города не выявлено, сообщили в департаменте экологии.

Напомним, жители Актау часто жалуются на неприятный запах, отмечая, что в воздухе ощущается «химия». Однако экологи заверяют, что показатели воздуха находятся в пределах нормы.