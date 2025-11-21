18+
21.11.2025, 17:44

В Актау снова взяли пробы воздуха

Экология 0 1 405 Ольга Максимова

Экологи продолжают брать пробы воздуха и не обнаруживают превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) веществ, передает Lada.kz.

Актау. Фото автора
Актау. Фото автора

Специалисты Департамента экологии Мангистауской области 20 ноября 2025 года в ходе мониторинга на территории Актау провели инструментальный отбор проб атмосферного воздуха.

Замеры качества воздуха выполнены в районе специализированного ЦОНа, а также в 34А, 11А, 9 и 12 микрорайонах. В итоге превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) загрязняющих веществ в воздухе города не выявлено, сообщили в департаменте экологии.

Напомним, жители Актау часто жалуются на неприятный запах, отмечая, что в воздухе ощущается «химия». Однако экологи заверяют, что показатели воздуха находятся в пределах нормы.

 

Космос
Космос
Со стороны морпорта нефтью воняет эти пару дней. Пробы надо было брать в Приморском, в 1 мкне и в 4 мкрне
21.11.2025, 16:13
