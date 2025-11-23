Житель Мангистау снял на ВИДЕО редкую рыбу

Житель Мангистауской области заснял в прибрежной зоне Каспийского моря необычную длинную рыбу. Как пояснили специалисты, на видео попала каспийская минога – редкий для наших мест представитель бесчелюстных рыб, передает Lada.kz .

Фото с сайта tursar.ru

Миногу в акватории региона можно встретить нечасто, поскольку она ведёт « проходной » образ жизни: обитает в Каспийском море, а для размножения поднимается в крупные реки. Из-за этого увидеть её у берега – большая удача.

Каспийская минога (лат. Caspiomyzon wagneri) относится к семейству миноговых и считается древним видом, внешне напоминающим небольшого угря. Существуют две её формы: мелкая длиной до 31 сантиметра и крупная, вырастающая до 55 сантиметров и достигающая веса около 200 граммов.

Животное откармливается в Каспии, а на нерест идёт в реки Волга, Урал, Кура и Аракс. Подъём начинается осенью и продолжается до середины зимы. Нерест проходит весной – с марта по май. Личинки, которых называют «пескоройками», живут в песчаных отмелях и проводят там до четырёх лет, пока не претерпят метаморфоз и не уйдут обратно в море.

Исторически каспийская минога имела промысловое значение: в XIX веке её использовали для получения жира и даже применяли как «живые свечи» – сушёных миног поджигали для освещения.

Напомним, ранее очевидцы запечатлели на видео морское существо необычной внешности, что вызвало активное обсуждение среди пользователей.