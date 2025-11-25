Обитателей степи зафиксировали фотокамеры в Мангистау

Фото: КГУ «Государственный региональный природный парк «Кызылсай»»

Видеокамеры и фотокамеры, впервые установленные в 2021 году, фиксируют животных и птиц, обитающих в степи. Не упускают возможности поймать в кадр животных и сами сотрудники парка.

На первый взгляд суровая и безмолвная природа оказывается домом для множества обитателей — от осторожных сайгаков и степных лис до редких птиц, парящих высоко в небе. Здесь можно встретить грациозных джейранов, проворных тушканчиков и зайцев, каменных куропаток, хищных беркутов и осторожных сов, таких похожих и одновременно непохожих на своих домашних сородичей степных котов.