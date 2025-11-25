В природном парке в Мангистау для животных очищены порядка 40 забившихся родников

На территории Государственного регионального природного парка «Кызылсай» инспекторами проведены повторные работы по открытию родниковых источников. Сотрудники парка заново открыли и очистили 36 из 50 родников. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, руководитель предприятия, сообщает Lada.kz.
По словам Мынбергена Каратауова, они забиваются по мере движения крупных животных.
«Работы в этом направлении продолжаются. Помимо этого, на территории особо охраняемых природных участков, относящихся к парку «Кызылсай», постоянно устанавливаются фотоловушки. С начала текущего года собрано около 3 200 различных фото- и видеоматериалов, а также новых данных о животных и птицах, занесённых в Красную книгу Казахстана», - проинформировал Мынберген Каратауов.
В состав природного парка «Кызылсай» входят четыре государственных природных заказника: «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан» и «Манашы».
Общая площадь земель по всем особо охраняемым природным территориям, подведомственным учреждению, составляет 785 760,98 га.
Напомним, ранее сотрудники природного парка в Мангистау дали жизнь 36 родникам.
