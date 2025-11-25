18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
518.4
598.13
6.55
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
25.11.2025, 14:54

В природном парке в Мангистау для животных очищены порядка 40 забившихся родников

Экология 0 1 015 Гульмира Садырова

На территории Государственного регионального природного парка «Кызылсай» инспекторами проведены повторные работы по открытию родниковых источников. Сотрудники парка заново открыли и очистили 36 из 50 родников. Об этом рассказал Мынберген Каратауов, руководитель предприятия, сообщает Lada.kz

Инспекторы дают жизнь новым родникам. Фото предоставил М.Каратауов
Инспекторы дают жизнь новым родникам. Фото предоставил М.Каратауов

По словам Мынбергена Каратауова, они забиваются по мере движения крупных животных.

 

«Работы в этом направлении продолжаются. Помимо этого, на территории особо охраняемых природных участков, относящихся к парку «Кызылсай», постоянно устанавливаются фотоловушки. С начала текущего года собрано около 3 200 различных фото- и видеоматериалов, а также новых данных о животных и птицах, занесённых в Красную книгу Казахстана», - проинформировал Мынберген Каратауов.

 

В состав природного парка «Кызылсай» входят четыре государственных природных заказника: «Адамтас», «Тасорпа», «Жабайушкан» и «Манашы».

Общая площадь земель по всем особо охраняемым природным территориям, подведомственным учреждению, составляет 785 760,98 га.

Напомним, ранее сотрудники природного парка в Мангистау дали жизнь 36 родникам.

 

9
0
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан на чемоданах: жители страны массово меняют место жительстваНовости Казахстана
01.11.2025, 15:15 0
Казахстанцам предстоит обмен денег: важные изменения и правила с 2026 годаНовости Казахстана
21.11.2025, 12:13 0
С 1 ноября 2025 года в Казахстане меняется мобильная связь для абонентовНовости Казахстана
30.10.2025, 08:47 0
В Казахстане утвердили пенсии на 2026 годНовости Казахстана
15.11.2025, 10:02 0
С января 2026 года Казахстан вводит новые штрафы — до 865 тысяч тенге за нарушение законаНовости Казахстана
18.11.2025, 18:46 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь