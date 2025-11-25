В природном парке в Мангистау для животных очищены порядка 40 забившихся родников

По словам Мынбергена Каратауова, они забиваются по мере движения крупных животных.

«Работы в этом направлении продолжаются. Помимо этого, на территории особо охраняемых природных участков, относящихся к парку «Кызылсай», постоянно устанавливаются фотоловушки. С начала текущего года собрано около 3 200 различных фото- и видеоматериалов, а также новых данных о животных и птицах, занесённых в Красную книгу Казахстана», - проинформировал Мынберген Каратауов.