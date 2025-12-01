18+
01.12.2025, 12:30

Архивные кадры со Скальной тропы показали масштаб обмеления Каспия (видео)

Экология 0 4 915 Наталья Вронская

Мобилограф alex_fpv опубликовал в Instagram архивные кадры со Скальной тропы, снятые дроном в 2018 году. Видео наглядно демонстрирует критическую ситуацию с обмелением водоема, ставшим домом для уникальных обитателей, передает Lada.kz.

Фото: кадры из видео
Фото: кадры из видео

На сравнительных кадрах видно, насколько существенно изменилось положение береговой линии. Если в 2018 году Каспий подходил почти вплотную к подножию скал, то теперь море отошло на несколько метров, обнажив дно.

Кроме того, на видео можно заметить, как менялось состояние одной из достопримечательностей города – пещеры, расположенной на Скальной тропе. В 2018 году объект не был достаточно благоустроен. После проведенных работ пещера вскоре была закрыта для посещения из-за угрозы обрушения пород. Местные жители считают, что ситуация могла усугубиться после начала строительства многоэтажного дома над ней, которое на текущий продолжается.

Публикация мгновенно вызвала отклик в комментриях.

Раньше вода была в пещере, мы с трудом перебирались с одной стороны на другую.

Такую достопримечательность загубили! А ещё твердили, что обрушений не будет. В итоге пещера начала осыпаться! Как вообще застройщики не боятся там строить???? Ведь рухнет дом!!! Или в будущем увидим, как её (пещеру – прим. авт.) просто засыпят!

Я так верила, что этот дом не разрешат строить.

Напомним, ранее масштабы обмеления Каспийского моря с высоты птичьего полёта снимал видеограф из Актау Нуркен Тажибай. Текущее положение дел остаётся предметом дискуссий общественников и жителей региона.

Что касается пещеры, то доступ к ней был ограничен по инициативе застройщика на время возведения объекта. Разрешение на это дала городская администрация. В прошлом году на вопрос о возможном открытии пещеры власти не смогли дать точного ответа.

2
45
1
