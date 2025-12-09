18+
09.12.2025, 16:30

Горячие источники в Мангистау: территория находится в частной собственности и планов по благоустройству там нет

Экология 0 6 890 Наталья Вронская

После обращения жителей, связанного с плачевным состоянием радоновых источников в Мунайлинском районе, редакция Lada.kz направила официальный запрос в управление туризма Мангистауской области – чиновники предоставили комментарий по текущей ситуации с объектом и планах его развития.

Фото: архив Lada.kz
Фото: архив Lada.kz

Как сообщили в ведомстве, горячие источники в местности Кызылкум находятся в частной собственности уже более 15 лет. В 2008 году участок площадью 3 гектара был передан ТОО «Мухаммед» по договору купли-продажи, который предусматривал использование горячих вод и строительство базы обслуживания населения. Сегодня ответственность за безопасность и содержание земли также лежит на компании.

При этом управление туризма отметило, что конкретного плана по благоустройству источников у собственника нет. Каких-либо проектов по ремонту, очистке или созданию инфраструктуры на объекте пока не предусмотрено. Тем не менее районный отдел земельных отношений направил ТОО «Мухаммед» официальное предупреждение с требованием навести порядок и соблюдать санитарные нормы. Поводом послужили многочисленные жалобы и факты разбросанного мусора.

Несмотря на отсутствие прогресса в Кызылкуме, в регионе запланирована реализация других крупных проектов, связанных с использованием радоновых вод. Так, на территории Тёплого пляжа  в зоне, где ранее находилась база отдыха «Ивушка»,  хотят создать два санаторно-курортных комплекса. Также предусмотрены еще два инвестиционных проекта, которые намерены реализовать до 2027 года – санаторный комплекс «Нур» стоимостью 6 миллиардов тенге и курортный комплекс «Aqqum: Caspian Therme» на 150 мест. Оба рассчитаны на создание современной лечебно-оздоровительной инфраструктуры и открытие новых рабочих мест.

Таким образом, ситуация с радоновыми источниками остается неопределённой, однако регион рассчитывает привлечь инвесторов для создания новых объектов. Пока же население вынуждено посещать заброшенную территорию без удобств и должного ухода.

Напомним, ранее житель Мангистауской области снял на видео критическое состояние горячего источника – популярного места семейного отдыха. На кадрах – горы мусора, заросшая кустарниками, заброшенная территория, а также разрушенные строения, которые, по словам очевидца, превратились в импровизированные туалеты.

Кроме того, обсуждался проект частного инвестора, который планировал благоустроить объект: создать глэмпинг, обеспечить регулярную уборку территории и сделать вход к источнику платным. Взамен он обещал наведение порядка и превращение источников в точку притяжения как для местных, так и для туристов. Однако эта инициатива не получила широкой поддержки среди жителей региона. В итоге инвестор отказался от проекта, не став озвучивать точные причины.

4
82
6
