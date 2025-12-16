Кто испортил воздух в Актау: экологи продолжают забор проб

В Актау сотрудники департамента экологии продолжают искать источник отвратительного запаха, но пока безрезультатно, передает Lada.kz .

Фото: ДЭ МО

Департамент экологии Мангистауской области совместно со специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области 16 декабря провёл мониторинг атмосферного воздуха на территории города и в пригородных населённых пунктах.

Замеры воздуха были сделаны рядом с ТОО «Рекон-Ақтау», ТОО «Oil Transshipment», АО «КазАзот», промзоной 6/114 и территорией ТОО «КАЗпол».

«По результатам отобранных проб превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», - сообщили в департаменте.

Мониторинговые работы продолжаются.

Напомним, удушающая вонь накрыла территорию города в 23:00 часов 15 декабря. По многочисленным сообщениям жителей, пахло нефтепродуктами.

После проведенных исследований стало известно, что источником запаха является промышленная зона, в том числе район базы «Рекон», где были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода (CO).