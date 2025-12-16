Кто испортил воздух в Актау: экологи продолжают забор проб

В Актау сотрудники департамента экологии продолжают искать источник отвратительного запаха, но пока безрезультатно, передает Lada.kz.
Департамент экологии Мангистауской области совместно со специализированной природоохранной прокуратурой Мангистауской области 16 декабря провёл мониторинг атмосферного воздуха на территории города и в пригородных населённых пунктах.
Замеры воздуха были сделаны рядом с ТОО «Рекон-Ақтау», ТОО «Oil Transshipment», АО «КазАзот», промзоной 6/114 и территорией ТОО «КАЗпол».
«По результатам отобранных проб превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не выявлено», - сообщили в департаменте.
Мониторинговые работы продолжаются.
Напомним, удушающая вонь накрыла территорию города в 23:00 часов 15 декабря. По многочисленным сообщениям жителей, пахло нефтепродуктами.
После проведенных исследований стало известно, что источником запаха является промышленная зона, в том числе район базы «Рекон», где были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации по оксиду углерода (CO).
