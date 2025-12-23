Кто портит воздух в Актау: экологи выявили предполагаемый источник вони

Экологи выявили предполагаемый источник химической вони, которая накрыла Актау и пригород вечером 15 декабря. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, передает Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

Специалисты Департамента экологии Мангистауской области с 15 по 22 декабря проводили внеплановый мониторинг атмосферного воздуха в Актау, а также в промышленных зонах и населённых пунктах за пределами города.

При отборе проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ТОО «Caspi Bitum» 19 и 20 декабря были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации углеродного дисульфида (CS₂).

В остальные дни ситуация оставалась стабильной.

«В связи с выявленными превышениями материалы в отношении ТОО «Caspi Bitum» направляются в прокуратуру. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», - сообщили в департаменте экологии.

Напомним, удушающая вонь накрыла территорию города в 23:00 часов 15 декабря. По многочисленным сообщениям жителей, пахло нефтепродуктами.

Для справки

Углеродный дисульфид (CS₂) в воздухе - это летучее токсичное химическое соединение с резким неприятным запахом, напоминающим сероводород или гниющую капусту.Углеродный дисульфид опасен тем, что при вдыхании оказывает токсическое воздействие на организм человека. Он может вызывать головную боль, головокружение, тошноту, слабость и раздражение дыхательных путей. При длительном или регулярном воздействии вещество негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, ухудшает память и общее самочувствие. Наиболее уязвимы к его воздействию дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.