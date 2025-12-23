18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
510.18
601.91
6.51
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2025 LADA.KZ
23.12.2025, 09:02

Кто портит воздух в Актау: экологи выявили предполагаемый источник вони

Экология 0 2 372 Ольга Максимова

Экологи выявили предполагаемый источник химической вони, которая накрыла Актау и пригород вечером 15 декабря. Об этом сообщили в департаменте экологии Мангистауской области, передает Lada.kz.

Иллюстративное фото: envato.com
Иллюстративное фото: envato.com

Специалисты Департамента экологии Мангистауской области с 15 по 22 декабря проводили внеплановый мониторинг атмосферного воздуха в  Актау, а также в промышленных зонах и населённых пунктах за пределами города.

При отборе проб атмосферного воздуха в санитарно-защитной зоне ТОО «Caspi Bitum» 19 и 20 декабря были зафиксированы превышения предельно допустимой концентрации углеродного дисульфида (CS₂).

В остальные дни ситуация оставалась стабильной.

«В связи с выявленными превышениями материалы в отношении ТОО «Caspi Bitum» направляются в прокуратуру. О принятых мерах будет сообщено дополнительно», - сообщили в департаменте экологии.

Напомним, удушающая вонь накрыла территорию города в 23:00 часов 15 декабря. По многочисленным сообщениям жителей, пахло нефтепродуктами.

Для справки

Углеродный дисульфид (CS₂) в воздухе - это летучее токсичное химическое соединение с резким неприятным запахом, напоминающим сероводород или гниющую капусту.Углеродный дисульфид опасен тем, что при вдыхании оказывает токсическое воздействие на организм человека. Он может вызывать головную боль, головокружение, тошноту, слабость и раздражение дыхательных путей. При длительном или регулярном воздействии вещество негативно влияет на нервную и сердечно-сосудистую системы, ухудшает память и общее самочувствие. Наиболее уязвимы к его воздействию дети, пожилые люди и лица с хроническими заболеваниями.

1
22
1
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Массовые проверки начнутся в Казахстане: что ждет жителей с 1 декабряНовости Казахстана
25.11.2025, 10:43 0
С 22 декабря Нацбанк Казахстана вводит новые правила обмена валютыНовости Казахстана
12.12.2025, 12:02 0
С 1 января казахстанцев без работы и доходов подключат к ОСМСНовости Казахстана
21.12.2025, 18:06 0
С 1 января казахстанцы смогут не платить взносы по ОСМС до 6 месяцевНовости Казахстана
18.12.2025, 20:29 0
40 дней на оправдание: с 1 января в Казахстане начнут блокировать счёта за подозрительные переводыНовости Казахстана
12.12.2025, 20:34 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь