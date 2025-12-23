18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
23.12.2025, 13:01

«Не соответствует действительности» - ТОО «СП «Caspi Bitum» о загрязнении воздуха в Актау

Экология 0 2 081 Ольга Максимова

В ТОО «СП «Caspi Bitum» опровергли обвинения экологов в загрязнении воздуха, передает Lada.kz.

Фото предоставлено ТОО «СП CASPI BITUM»
Фото предоставлено ТОО «СП CASPI BITUM»

Представители ТОО «СП «Caspi Bitum» отреагировали на информацию, предоставленную сотрудниками департамента экологии Мангистауской области, согласно которой в санитарной зоне предприятия выявили превышения ПДК углеродного дисульфида (CS₂).

«ТОО «СП CASPI BITUM»  сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация касательно фиксации загрязнения атмосферного воздуха на битумном заводе не соответствует действительности», - заявили в пресс-службе ТОО «СП CASPI BITUM».

Согласно предоставленным данным, с 6 декабря ТОО «СП CASPI BITUM» находится на планово-предупредительных работах (ППР). На это время все технологические установки предприятия остановлены, сырье и нефтепродукты отсутствуют, а оборудование полностью освобождено и выведено в безопасное состояние для проведения регламентных мероприятий.

В период ППР функционирует исключительно оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность завода, - газовая котельная, работающая на природном газе. На предприятии отсутствуют какие-либо технологические процессы и условия, при которых возможно образование сероуглерода (CS₂).

В ночь с 15 на 16 декабря, после поступления первых сигналов о неприятном запахе в Актау, сотрудники ТОО «СП CASPI BITUM» незамедлительно обратились в департамент экологии Мангистауской области с просьбой о выезде на территорию завода для проведения замеров воздушной среды и фиксации экологической обстановки, сообщили на предприятии.

«На сегодняшний день мы подтверждаем свою открытость и выражаем полную готовность к проведению инструментальных замеров атмосферного воздуха на территории завода с участием уполномоченных государственных органов и представителей общественности региона в любое удобное время и в круглосуточном режиме. Необходимо подчеркнуть, что такая позиция ТОО «СП CASPI BITUM» сохраняется на протяжении ряда лет и неоднократно озвучивалась перед органами экологического контроля и жителями близрасположенных населенных пунктов в рамках рабочих встреч и разъяснительных мероприятий», - сообщили в ТОО «СП CASPI BITUM».

Напомним, удушающая вонь накрыла территорию города в 23:00 часов 15 декабря. По многочисленным сообщениям жителей, пахло нефтепродуктами. Экологи установили, что предполагаемый источник химической вони - ТОО «СП CASPI BITUM».

10
2
2
