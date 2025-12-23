«Не соответствует действительности» - ТОО «СП «Caspi Bitum» о загрязнении воздуха в Актау

Фото предоставлено ТОО «СП CASPI BITUM»

Представители ТОО «СП «Caspi Bitum» отреагировали на информацию, предоставленную сотрудниками департамента экологии Мангистауской области, согласно которой в санитарной зоне предприятия выявили превышения ПДК углеродного дисульфида (CS₂).

«ТОО «СП CASPI BITUM» сообщает, что распространяемая в социальных сетях информация касательно фиксации загрязнения атмосферного воздуха на битумном заводе не соответствует действительности», - заявили в пресс-службе ТОО «СП CASPI BITUM».

Согласно предоставленным данным, с 6 декабря ТОО «СП CASPI BITUM» находится на планово-предупредительных работах (ППР). На это время все технологические установки предприятия остановлены, сырье и нефтепродукты отсутствуют, а оборудование полностью освобождено и выведено в безопасное состояние для проведения регламентных мероприятий.

В период ППР функционирует исключительно оборудование, обеспечивающее жизнедеятельность завода, - газовая котельная, работающая на природном газе. На предприятии отсутствуют какие-либо технологические процессы и условия, при которых возможно образование сероуглерода (CS₂).

В ночь с 15 на 16 декабря, после поступления первых сигналов о неприятном запахе в Актау, сотрудники ТОО «СП CASPI BITUM» незамедлительно обратились в департамент экологии Мангистауской области с просьбой о выезде на территорию завода для проведения замеров воздушной среды и фиксации экологической обстановки, сообщили на предприятии.

«На сегодняшний день мы подтверждаем свою открытость и выражаем полную готовность к проведению инструментальных замеров атмосферного воздуха на территории завода с участием уполномоченных государственных органов и представителей общественности региона в любое удобное время и в круглосуточном режиме. Необходимо подчеркнуть, что такая позиция ТОО «СП CASPI BITUM» сохраняется на протяжении ряда лет и неоднократно озвучивалась перед органами экологического контроля и жителями близрасположенных населенных пунктов в рамках рабочих встреч и разъяснительных мероприятий», - сообщили в ТОО «СП CASPI BITUM».

Напомним, удушающая вонь накрыла территорию города в 23:00 часов 15 декабря. По многочисленным сообщениям жителей, пахло нефтепродуктами. Экологи установили, что предполагаемый источник химической вони - ТОО «СП CASPI BITUM».