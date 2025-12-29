Уровень Каспия меняется циклично и связан с солнечной активностью – профессор

Геоэкологическое состояние Каспийского моря формируется под воздействием сложного комплекса климатических, гидрологических и антропогенных факторов, а изменения его уровня носят не хаотичный, а циклический характер. К такому выводу пришёл профессор Нурлан Мунбаев, представивший результаты многолетних исследований, охватывающих динамику уровня Каспия с XVI века, сообщает Lada.kz .

Фото Азамата Сарсенбаева

Каспийское море – крупнейший замкнутый водоём планеты, который особенно чувствительно реагирует на климатические колебания. Его уровень напрямую влияет на экосистемы, прибрежную инфраструктуру и социально-экономическое развитие Казахстана, России, Азербайджана, Туркменистана и Ирана. По данным исследований, ключевым фактором водного баланса остаётся сток Волги, обеспечивающий около 80 процентов притока воды. В многоснежные годы река приносит до 350 кубических километров воды, что приводит к подъёму уровня моря, тогда как в засушливые периоды этот показатель снижается почти вдвое.

Особое внимание в работе уделено связи колебаний уровня Каспийского моря с солнечной активностью. Метод гелиомакропрогнозирования позволил выявить корреляцию между солнечными циклами, количеством осадков в бассейне Волги и фазами увлажнения территории. По словам учёного, именно эти процессы формируют климатические ритмы продолжительностью 50-60 и около 120 лет, которые и определяют периоды подъёма и спада уровня Каспия.

Разговоры о том, что уровень Каспийского моря связан с солнечной активностью, – это не эзотерика, а вопрос климата. Солнце живёт циклами: примерно раз в 11 лет его активность усиливается или ослабевает. В эти периоды меняется не столько температура на Земле, сколько условия в верхних слоях атмосферы, а именно – распределение тепла и движение воздушных потоков. Когда солнечная активность повышается, она способна немного изменить работу атмосферы. В результате по-другому «ведут себя» циклоны и антициклоны – крупные погодные системы, которые определяют, куда пойдут дожди, а где установится засуха. Эти изменения не резкие, но длительные, и накапливаются годами. Например, если в Поволжье несколько лет подряд выпадает больше дождей и снега, река становится полноводнее, и вода постепенно накапливается в море. Если же осадков меньше, уровень Каспия начинает снижаться, - пояснил Нурлан Мунбаев.

Профессор отмечает, что в некоторые периоды повышенной солнечной активности в Поволжье действительно наблюдались более влажные годы, а уровень водоема рос с задержкой в несколько лет.

При этом солнечная активность – не единственная причина колебаний уровня моря. На него также влияют температура воздуха (через испарение), хозяйственная деятельность человека и другие климатические циклы. Поэтому Солнце здесь не «поднимает» море напрямую, а лишь влияет на климатические условия, от которых зависит главный источник воды для Каспия – Волга, - сообщил Нурлан Мунбаев.

Корреляция солнечной активности, осадков и водного баланса бассейна Каспийского моря (по данным Н.С. Мунбаева)

Истоки этих исследований берут начало в Казахстане. В 1992 году в Атырау под руководством академика Шмидта Айталиева была создана первая автоматизированная программа математического моделирования уровня Каспийского моря. Её разработчиком стал профессор Нурлан Мунбаев. Изначально система использовала методы нелинейного программирования и космического мониторинга, а сегодня модернизирована с применением технологий искусственного интеллекта и Big Data.

Учёные подчёркивают, что повышение уровня Каспия несёт серьёзные геоэкологические риски. Так, при подъёме воды всего на один метр под угрозой затопления может оказаться до 12,5 тысячи квадратных километров суши, а при росте на пять метров – уже до 46 тысяч квадратных километров. Это создаёт опасность для прибрежных населённых пунктов, промышленной инфраструктуры и природных экосистем, в том числе в западных регионах Казахстана.

Помимо природных факторов, негативное влияние оказывают и техногенные нагрузки: нефтегазовое освоение шельфа, изменение русел рек и загрязнение вод. В этой связи исследователи настаивают на необходимости комплексного подхода к мониторингу и прогнозированию геоэкологических рисков.

По мнению автора исследования, интеграция спутникового зондирования, анализа больших данных и искусственного интеллекта может стать основой для более точных прогнозов и своевременного предотвращения экологических угроз. Казахстанские наработки в этой сфере, отмечают учёные, способны лечь в основу международных программ по устойчивому развитию Каспийского региона.

Напомним, Казахстан является единственной прикаспийской страной с самой большой береговой линией и без работающего института по изучению этого моря. Между тем водоем продолжает мелеть.