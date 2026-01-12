Обитающая в Мангистау утка претендует на звание птицы года

Утка, которую можно увидеть на набережной Актау, стала одним из главных кандидатов на звание птицы 2026 года в Казахстане, сообщает Lada.kz .

Пара крякв на набережной 1 микрорайона. Фото автора

В Казахстане стартовало голосование за птицу 2026 года, которое проводится среди членов Ассоциации сохранения биоразнообразия Казахстана (АСБК).

На это звание претендуют два вида – черный дрозд и кряква.

Кряква – это птица, которую жители Актау регулярно видят на побережье Каспийского моря. Благодаря незамерзающим участкам воды кряквы остаются в городе даже зимой, став частью привычного городского пейзажа. Самца легко узнать по зеленой голове и шее, самка имеет буровато-серую окраску.

Конкурентом кряквы в голосовании стал черный дрозд – единственный оседлый вид дроздов в Казахстане. Он не улетает на зимовку и считается полезной птицей, уничтожающей вредных насекомых. Его мелодичное пение можно услышать уже в конце зимы.

Птица-победительница получит статус символа года, а сама акция направлена на привлечение внимания к вопросам охраны природы и биоразнообразия. Результаты станут известны после 12 января текущего года.

Напомним, ранее утка с необычным окрасом на набережной Актау удивила горожан.