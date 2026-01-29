В Жанаозене спасли ослабевшего лебедя

В Мангистау после непогоды продолжают находить ослабленных птиц. Специалисты возвращают их в места обитания, передаёт Lada.kz .

Скриншот из видео

Житель села Тенге города Жанаозен 27 января 2026 года обнаружил лебедя, ослабевшего из-за сильных морозов, и незамедлительно сообщил об этом сотрудникам Устюртского государственного природного заповедника.

Научные сотрудники отдела науки, информации и мониторинга оперативно выехали на место и приняли птицу. После осмотра и оказания необходимой ветеринарной помощи лебедь был выпущен на искусственное озеро вблизи города, где сможет продолжить жизнь в естественной среде.

Специалисты отмечают, что в зимний период случаи ослабления диких птиц происходят довольно часто. В таких ситуациях своевременные обращения жителей играют важную роль в сохранении животного мира.

Устюртский государственный природный заповедник выражает благодарность жителям села Тенге за неравнодушие и активное участие в деле охраны природы и призывает граждан бережно относиться к окружающей среде.

