Архары, волки и редкие птицы попали в объективы фотоловушек в Мангистау

Сотрудники государственного природного парка «Кызылсай» поделились фотографиями дикой природы региона. На кадрах, сделанных фотоловушками, запечатлены архары, волки, хищные птицы и другие обитатели заповедной территории, передает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

Фото предоставлены ЦОК Мангистауской области

Снимки были получены в рамках постоянного мониторинга животного мира. В зимний период на территории парка особенно активно используются фотоловушки и наблюдение с помощью дронов. Такие методы позволяют специалистам отслеживать численность животных и фиксировать их перемещения, не нарушая условий естественной среды обитания.

По словам директора парка Мынбергена Каратауова, учет диких животных проводится дважды в год, и результаты из года в год показывают положительную динамику – численность обитателей растет.

Всего за год на территории «Кызылсая» установили 110 фотоловушек. С их помощью специалисты получили около 6000 фото- и видеоматериалов, многие из которых позволяют жителям региона увидеть редкие виды животных.

Кроме того, в парке прошли рейдово-контрольные мероприятия. Инспекторы уделили внимание экологическому состоянию территории, соблюдению природоохранного режима и профилактике правонарушений. Также была проведена разъяснительная работа с посетителями по вопросам бережного отношения к окружающей среде.

В парке подчеркивают: главная цель таких мероприятий – сохранить уникальную природу родного края и обеспечить безопасность особо охраняемых природных территорий.

Напомним, ранее Мынберген Каратауов сообщал о том, что в области увеличилось количество джейранов и архаров. Подробнее по ссылке.