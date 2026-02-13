Исследование морской воды провели у побережья Актау

Жители областного центра периодически сообщают об обнаружении тушек птиц на городской береговой линии и выражают опасения, что причиной гибели могла стать неблагоприятная экологическая обстановка. Экологи провели проверку, но никаких отклонений от нормы не выявили, передаёт Lada.kz .

Иллюстративное фото: envato.com

В начале февраля поступила информация о мёртвых тушках на пляжах 4А, 14 и на «солдатском» пляже. Жители областного центра выкладывают сообщения о печальных находках в социальные сети.

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области провели отбор проб воды и визуальный обзор местности.

Как сообщили в департаменте, по результатам лабораторных исследований проб воды загрязняющих веществ не выявлено.

Напомним, мёртвых лебедей и уток обнаружили на берегу близ села Саин Шапагатов. В Мангистауской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира сообщили, что явление не носит массовый характер. Там уточнили, что в настоящее время в регионе зимует порядка 25 тысяч птиц.