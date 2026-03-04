Комитет по соблюдению Орхусской конвенции принял к рассмотрению обращение движения Save the Caspian Sea. Речь идет о доступе к экологическим разделам нефтяных соглашений о разделе продукции (СРП) внутри Казахстана. Об этом сообщил сооснователь движения Вадим Ни, передает Lada.kz .

Фото из архива Lada.kz

Сооснователь движения Save the Caspian Sea Вадим Ни на своей странице в Instagram записал видеообращение, в котором сообщил, что комитет ООН рассмотрит вопрос прозрачности нефтегазовых соглашений по Каспию.

Комитет по соблюдению Орхусской конвенции принял к рассмотрению наше обращение о доступе к экологическим разделам соглашений о разделе продукции. Это важный шаг для Каспия и для нашего движения. Год назад мы запросили у министерства энергетики доступ к экологическим разделам соглашений о разделе продукции. Нам отказали. Суды всех инстанций поддержали отказ. Но эти соглашения содержат информацию об экологических требованиях к международным нефтегазовым компаниям, которые зарабатывают на ресурсах Каспийского моря. Мы прошли все национальные инстанции. Когда доступ к информации блокируется внутри страны, остаётся обращаться к международным механизмам, - сказал Вадим Ни.

Он отметил, что Казахстан уже более 25 лет является стороной Орхусской конвенции, обеспечивающей доступ общественности к информации и правосудию по экологическим вопросам. А значит, казахстанская общественность имеет право на доступ к экологической информации.

Наше сообщение – единственное из шести рассмотренных на том заседании – было полностью принято к рассмотрению. Это только начало пути. Принятие нашего сообщения к рассмотрению – очередное подтверждение того, что международное право на нашей стороне. Мы имеем право знать, что содержится в этих документах. В конце концов, на кону – судьба Каспия и наше будущее, - заключил Вадим Ни.

Напомним, ранее сооснователь движения Save the Caspian Sea Вадим Ни сообщал, что критическая ситуация для экосистемы Каспия наступит уже к середине столетия.

В этом году из резерва Правительства выделено 1,1 млрд тенге для комплексного изучения и сохранения Каспия, а также поддержания экологической устойчивости региона. Отметается, что средства предусмотрены на закуп оборудования для ведения морского мониторинга, а также оснащение гидробиологической и гидрохимической лабораторий.

Ранее в министерстве экологии РК разработали десятилетнюю программу по проблемам Каспийского моря.

Кроме того, Lada.kz публиковала данные о том, как обмеление водоема влияет на экономику Мангистауской области, а российские ученые назвали причины сложившейся ситуации вокруг Каспия, заявив, что проблема носит глобальный характер.