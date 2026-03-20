«Это удар по душе»: в Актау варварски уничтожили сад, который житель создавал годами

Жильцы дома №25 в 4 микрорайоне столкнулись с вопиющим актом вандализма по отношению к природе. Около 40 взрослых деревьев, которые годами служили украшением двора и защитой от солнца, были испорчены неизвестными, передает Lada.kz .

Вместо профессиональной обрезки насаждения буквально перерезали пополам, лишив их шанса на нормальный рост. Особую горечь ситуации придает то, что этот зеленый оазис – плод многолетнего труда одного из местных жителей. Человек за собственные средства высадил около 200 деревьев и более 3000 кустарников, создав для города живую среду.

Посмотрите, что они сделали. Эти деревья достигали двух с половиной метров в высоту, у них были крепкие, уже сформированные стволы. Я вкладывал в каждый росток свои силы, время и деньги, ухаживал за ними каждый день. Это не просто озеленение – это моя душа, вложенная в этот двор. А теперь их просто перерезали пополам, это не санитарная обрезка, это намеренное уничтожение, - делится своей болью создатель сада.

Жильцы дома в один голос заявляют, что нанесен непоправимый вред экологии района и призывают правоохранительные органы найти виновных. По словам соседей, насаждения были символом того, как один человек может сделать город лучше.

В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию Lada.kz. В ведомстве сообщили, что представители отдела ЖКХ в ближайшее время проедут по указанному адресу для проведения детального обследования. Чиновники пообещали дать правовую оценку произошедшему и разобраться, кто именно санкционировал или проводил такие «работы» на территории, благоустроенной силами частного лица.

Напомним, ранее «преступление» против зеленых насаждений было зарегистрировано около дома №12 в 7 микрорайоне. Там ночью неизвестные срубили два живых дерева высотой в 4 этажа. Позже полиция задержала двух исполнителей, однако истинный заказчик преступления, считают жильцы, остался безнаказанным.