19.03.2026, 19:06

«Это удар по душе»: в Актау варварски уничтожили сад, который житель создавал годами

Экология 0 3 218 Наталья Вронская

Жильцы дома №25 в 4 микрорайоне столкнулись с вопиющим актом вандализма по отношению к природе. Около 40 взрослых деревьев, которые годами служили украшением двора и защитой от солнца, были испорчены неизвестными, передает Lada.kz.

Фото прислано жителями. Сгенерировано ИИ
Фото прислано жителями. Сгенерировано ИИ

Вместо профессиональной обрезки насаждения буквально перерезали пополам, лишив их шанса на нормальный рост. Особую горечь ситуации придает то, что этот зеленый оазис – плод многолетнего труда одного из местных жителей. Человек за собственные средства высадил около 200 деревьев и более 3000 кустарников, создав для города живую среду.

Посмотрите, что они сделали. Эти деревья достигали двух с половиной метров в высоту, у них были крепкие, уже сформированные стволы. Я вкладывал в каждый росток свои силы, время и деньги, ухаживал за ними каждый день. Это не просто озеленение – это моя душа, вложенная в этот двор. А теперь их просто перерезали пополам, это не санитарная обрезка, это намеренное уничтожение, - делится своей болью создатель сада.

Жильцы дома в один голос заявляют, что нанесен непоправимый вред экологии района и призывают правоохранительные органы найти виновных. По словам соседей, насаждения были символом того, как один человек может сделать город лучше.

В Актауском городском акимате прокомментировали ситуацию Lada.kz. В ведомстве сообщили, что представители отдела ЖКХ в ближайшее время проедут по указанному адресу для проведения детального обследования. Чиновники пообещали дать правовую оценку произошедшему и разобраться, кто именно санкционировал или проводил такие «работы» на территории, благоустроенной силами частного лица.

Напомним, ранее «преступление» против зеленых насаждений было зарегистрировано около дома №12 в 7 микрорайоне. Там ночью неизвестные срубили два живых дерева высотой в 4 этажа. Позже полиция задержала двух исполнителей, однако истинный заказчик преступления, считают жильцы, остался безнаказанным.

Комментарии

4 комментарий(ев)
Галина63
Ждите на этом месте очередное строительство.
20.03.2026, 05:10
дорожник
Где же взяли этих "профессиональных обрезателей"?
20.03.2026, 03:44
Raiders
Приехали,со степи,будем облагораживать под степь...
19.03.2026, 18:29
fox1167
"это намеренное уничтожение, - делится своей болью создатель сада."----Конечно намеренное! Вероятнее всего у этого клочка земли появился новый хозяин! Ну а деревья нарушают его планы
19.03.2026, 15:04
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

