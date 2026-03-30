Гибель лебедей в Тупкарагане: экологи озвучили результаты исследований

Фото режиссера Каната Майлыбаева

Специалисты отдела лабораторно-аналитического контроля департамента экологии Мангистауской области 25 марта текущего года провели отбор проб воды на участке побережья в селе Саин-Шапагатов Тупкараганского района в связи с обнаружением 11 тушек лебедей.

«По отобранным пробам была проведена лабораторная экспертиза. Согласно результатам анализа, в воде загрязняющие вещества не выявлены», - говорится в распространённом сообщении.

Напомним, погибших птиц на побережье Каспия в селе Саин Шапагатов обнаружил местный режиссер Канат Майлыбаев. Специалисты насчитали 11 туш погибших особей.