18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
470.46
543.1
5.86
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
04.04.2026, 09:07

«Мусор не вывозили с осени»: жители Актау жалуются на состояние кладбищ

Экология 0 1 416 Наталья Вронская

Жители Актау пожаловались на неудовлетворительное состояние городских кладбищ. По их словам, территории захоронений находятся в запущенном состоянии: повсюду скопления мусора, спиленные деревья и отсутствие должного ухода. Корреспонденты Lada.kz взяли комментарий в пресс-службе акимата города.

Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ
Фото: стоп-кадр из видео, улучшен при помощи ИИ

Особенно остро ситуацию с заброшенностью кладбищ воспринимают те, кто регулярно посещает могилы близких.

Вопрос к акимату, выдающему тендеры людям, которым абсолютно плевать на свои обязанности. Мусор не вывозили с осени. Очень обидно – в этом мусоре лежат близкие, - рассказала одна из жительниц города.

По словам горожан, на некоторых участках мусор скапливается прямо между могилами, отсутствует полив, а общее состояние кладбищ вызывает ощущение заброшенности.

Между тем, согласно технической спецификации, подрядчик, который будет определён по итогам конкурса, обязан обеспечивать ежедневную чистоту на территории кладбищ (мусульманское «Кошкар-Ата», а также старое и новое городские). В перечень работ входит уборка дорог и проходов между могилами, а также регулярный вывоз мусора. Кроме того, с апреля по октябрь предусмотрен полив зелёных насаждений.

В акимате сообщили, что максимальная сумма на содержание кладбищ составляет около 15 млн тенге и рассчитана на основе сметной документации. При формировании бюджета учитывались затраты на очистку территорий, ремонт ограждений и кровли, оплату труда рабочих, использование техники и материалов, а также налоги.

Также в ведомстве уточнили, что при расчётах учитывается общая площадь кладбищ и их состояние. В частности, кладбище «Кошкар-Ата» занимает более 426 тысяч квадратных метров, старое городское – около 251 тысячи, а новое – порядка 70 тысяч квадратных метров.

При этом подрядчик, согласно требованиям, должен обеспечивать ежедневную санитарную очистку территории и регулярный вывоз отходов. Полив зелёных насаждений проводится в тёплый период – с апреля по октябрь.

В акимате считают, что текущего объёма финансирования достаточно для содержания кладбищ до конца года. Отмечается, что ранее уже проводился анализ соответствия выделяемых средств фактическим затратам.

В настоящее время отделом ЖКХ города проводится конкурс на определение победителя тендера по услугам содержания мест захоронений. До конца приёма заявок остаётся четыре дня. К своим обязанностям, в случае выигрыша, подрядчик приступит не раньше середины апреля.

Пока жалобы со стороны жителей продолжают поступать в редакцию. Горожане обращают внимание на то, что реальное состояние кладбищ не соответствует санитарным и этическим нормам.

Впрочем, пока у кладбищ не появился «ответственный», чиновники предлагают не оставаться в стороне. В городе продолжаются экологические акции и субботники. Власти призывают жителей принимать участие в благоустройстве – как во дворах, так и в общественных местах.

Как сообщили в акимате, при желании организовать субботник на территории кладбищ достаточно заранее, не менее чем за неделю, подать уведомление через портал e-Otinish или в письменном виде. В этом случае городские службы готовы оказать содействие, в том числе предоставить технику для вывоза мусора.

Напомним, в этом году на уборку трех кладбищ города выделено чуть больше 15 млн тенге. В прошлом году сумма была выше.

0
10
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

1 комментарий(ев)
fox1167
fox1167
"Как сообщили в акимате, при желании организовать субботник на территории кладбищ достаточно заранее, не менее чем за неделю, подать уведомление"------Ага! Кто-то выигрывает тендер, получает 15 миллионов, а горожане должны за них батрачить, спины гнуть?! Надо весь акимат, во главе с акимом города отправить туда на субботник, раз не умеют контролировать подрядчиков...
04.04.2026, 04:23
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

