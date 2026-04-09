18+
Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Курсы валют в банках Актау:
479.82
559.9
6.15
Смотреть все >
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Меню
Авторизоваться Войти
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Добавить свою новость Добавить объявление Добавить объявление
LADA в соцсетях:
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
09.04.2026, 14:42

Более 400 метров рыболовных сетей извлекли из Каспия в Мангистау

Экология 0 1 133

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области извлекли из Каспийского моря более 400 метров рыболовных сетей. Об этом Lada.kz сообщила главный специалист ведомства Гульмира Утетлеуова.

Фото: управление рыбной инспекции по Мангистауской области
Фото: управление рыбной инспекции по Мангистауской области

По предоставленным данным, на рыбохозяйственных водоемах в весенний период 2026 года проводится акция «Чистые водоемы». Мероприятия проводятся на основании приказа председателя Комитета рыбного хозяйства Казахстана.

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области на ежедневной основе проводят траления в Каспийском море, чтобы очистить водоем от бесхозных и брошенных рыболовных сетей.

В ходе производства траления госинспекторами в средней части Каспийского моря были обнаружены и извлечены из воды более 400 метров рыболовных сетей. Кроме этого, инспекторским составом в рамках акции произведена уборка прибрежной территории рыбохозяйственного водоема в районе городского пляжа, где было собранно более 150 килограммов бытового мусора, - рассказали в инспекции.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем данная акция будет продолжена, в том числе с привлечением волонтеров и субъектов рыбного хозяйства региона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в области с апреля по 31 мая 2026 года проходит широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», направленная на защиту осетровых и других видов рыб в период нереста. Подробнее по ссылке.

4
1
0
Подпишись на наш канал в Telegram
– быстро, бесплатно и без рекламы
Подписаться

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Казахстан официально продлевает выходные на НаурызНовости Казахстана
16.03.2026, 10:18 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
С 19 марта казахстанцам усложняют доступ к деньгам: подробностиНовости Казахстана
19.03.2026, 06:47 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь