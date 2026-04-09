Более 400 метров рыболовных сетей извлекли из Каспия в Мангистау

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области извлекли из Каспийского моря более 400 метров рыболовных сетей. Об этом Lada.kz сообщила главный специалист ведомства Гульмира Утетлеуова.

По предоставленным данным, на рыбохозяйственных водоемах в весенний период 2026 года проводится акция «Чистые водоемы». Мероприятия проводятся на основании приказа председателя Комитета рыбного хозяйства Казахстана.

Сотрудники управления рыбной инспекции по Мангистауской области на ежедневной основе проводят траления в Каспийском море, чтобы очистить водоем от бесхозных и брошенных рыболовных сетей.

В ходе производства траления госинспекторами в средней части Каспийского моря были обнаружены и извлечены из воды более 400 метров рыболовных сетей. Кроме этого, инспекторским составом в рамках акции произведена уборка прибрежной территории рыбохозяйственного водоема в районе городского пляжа, где было собранно более 150 килограммов бытового мусора, - рассказали в инспекции.

В ведомстве подчеркнули, что в дальнейшем данная акция будет продолжена, в том числе с привлечением волонтеров и субъектов рыбного хозяйства региона.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в области с апреля по 31 мая 2026 года проходит широкомасштабная рыбоохранная акция «Бекіре», направленная на защиту осетровых и других видов рыб в период нереста. Подробнее по ссылке.