В Мангистау прокомментировали информацию о гибели лебедей на побережье Каспия

По данным ведомства, речь идёт о лебедях, обнаруженных жителем Каракиянского района.

Было обнаружено пять туш погибших лебедей. Тушки находятся в состоянии сильного разложения, частично повреждены хищниками, в связи с чем отбор проб не представляется возможным, - сообщили в инспекции.

В ведомстве отметили, что установить точную причину гибели птиц в данном случае не удастся из-за их состояния.

Напомним, ранее рыбак из поселка Курык рассказал о том, что несколько дней подряд натыкался на туши мертвых птиц и предположил, что гибель лебедей может быть связана с нарушением экологического законодательства судами, входящими в порт. По его словам, в прошлом году он замечал масовый мор рыб.