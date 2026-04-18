На масштабный субботник приглашают жителей Актау

Жителей и гостей города приглашают выйти на крупную экологическую акцию «Таза аула», сообщает Lada.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций Мангистауской области.

По предоставленной информации, масштабный субботник запланирован на завтра, 18 апреля.

Мероприятие начнется в 09:00 часов на побережье Каспийского моря – от жилого массива «Самал-1» в 15 микрорайоне до амфитеатра.

В ходе субботника работы по благоустройству и очистке будут проводиться на побережье Каспийского моря, на территориях объектов предпринимательства, расположенных вдоль береговой линии, а также на исторических местах и в парках. Кроме того, будут охвачены городские и районные центры.

Организаторы приглашают всех жителей и гостей города принять активное участие в данной экологической акции.

Напомним, ранее в Актау с дороги, ведущей к «Теплому пляжу», вывезли 30 тонн мусора.