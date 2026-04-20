После непогоды в Мангистау дроны ищут пропавший скот

После резкого ухудшения погодных условий зафиксирована гибель сельскохозяйственных животных и повреждения инфраструктуры в населённых пунктах. Власти задействовали дроны и спецслужбы для ликвидации последствий, сообщает Lada.kz .

В результате резкого ухудшения погодных условий 14–15 апреля в Мангистауском районе зафиксированы факты гибели сельскохозяйственных животных. По данным специальной комиссии, работавшей на месте, на участке железной дороги между селом Сайотес и 7-м разъездом выявлены случаи падежа скота.

По предварительной оценке, причиной падежа стали экстремальные погодные условия - сильный ветер и проливные дожди. Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных участках и погибли в переувлажнённой местности. Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60–80 километров от населённых пунктов. В настоящее время точные данные уточняются, так как из-за сложной ситуации владельцы не могут полностью провести учет поголовья.

Ситуация находится на особом контроле. Ведется работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника.

Для оперативного реагирования из Бейнеуского района в село Акшымырау направлен вездеход «Трэкол». Организован воздушный мониторинг с использованием дронов для поиска пропавшего скота. Проведено заседание оперативного штаба под председательством заместителя акима области, по итогам которого нефтегазовым предприятиям поручено обеспечить дополнительную техническую поддержку. В настоящее время руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует все необходимые работы на месте.

Наряду с этим зафиксированы повреждения инфраструктуры. В селе Сайотес частично пострадали кровли зданий. В селе Акшымырау вследствие обильных осадков произошло подтопление территорий.

Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий региона, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме.

Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий и оказания помощи населению.

Напомним, сельчане записали видеообращение к властям с просьбой о помощи в ликвидации последствий сильной непогоды.