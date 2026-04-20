Новости Актау и Мангыстау
Ақтау және Манғыстау жаңалықтары
Температура воды в море онлайн
Температура воды в Каспийском море
Температура воды в море онлайн Температура воды в Каспийском море
Пляжи и базы
отдыха Актау Пляжи и базы отдыха Актау
Контакты редакции:
+7 (7292) 50 50 85, site@lada.kz
Дежурный журналист:
+7 (707) 950 50 85
По размещению рекламы:
+7 707 960 13 04
Адрес редакции:
130000, г.Актау, 5 мкр., здание 17/1 (вход с торца, домофон 17)
© 2002 – 2026 LADA.KZ
19.04.2026, 22:18

После непогоды в Мангистау дроны ищут пропавший скот

Экология 0 882 Сергей Кораблев

После резкого ухудшения погодных условий зафиксирована гибель сельскохозяйственных животных и повреждения инфраструктуры в населённых пунктах. Власти задействовали дроны и спецслужбы для ликвидации последствий, сообщает Lada.kz.

Фото из архива Lada.kz, улучшенное с помощью ИИ
Фото из архива Lada.kz, улучшенное с помощью ИИ

В результате резкого ухудшения погодных условий 14–15 апреля в Мангистауском районе зафиксированы факты гибели сельскохозяйственных животных. По данным специальной комиссии, работавшей на месте, на участке железной дороги между селом Сайотес и 7-м разъездом выявлены случаи падежа скота.

По предварительной оценке, причиной падежа стали экстремальные погодные условия - сильный ветер и проливные дожди. Животные, сбившись с маршрута, оказались в труднодоступных участках и погибли в переувлажнённой местности. Часть табунов могла погибнуть на расстоянии до 60–80 километров от населённых пунктов. В настоящее время точные данные уточняются, так как из-за сложной ситуации владельцы не могут полностью провести учет поголовья.

Ситуация находится на особом контроле. Ведется работа с владельцами скота, задействованы современные средства мониторинга и спецтехника.

Для оперативного реагирования из Бейнеуского района в село Акшымырау направлен вездеход «Трэкол». Организован воздушный мониторинг с использованием дронов для поиска пропавшего скота. Проведено заседание оперативного штаба под председательством заместителя акима области, по итогам которого нефтегазовым предприятиям поручено обеспечить дополнительную техническую поддержку. В настоящее время руководитель областного управления сельского хозяйства и земельных отношений находится в Мангистауском районе, где проводит встречи с жителями и координирует все необходимые работы на месте.

Наряду с этим зафиксированы повреждения инфраструктуры. В селе Сайотес частично пострадали кровли зданий. В селе Акшымырау вследствие обильных осадков произошло подтопление территорий.

Для ликвидации последствий мобилизованы все силы и средства: задействована техника крупных предприятий региона, службы ЧС и местные исполнительные органы. Работы по откачке воды и восстановлению продолжаются в усиленном режиме.

Ситуация находится под контролем, принимаются все необходимые меры для оперативного устранения последствий и оказания помощи населению.

Напомним, сельчане записали видеообращение к властям с просьбой о помощи в ликвидации последствий сильной непогоды.

 

Комментарии

0 комментарий(ев)
Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи. Зарегистрируйтесь либо, авторизуйтесь. Содержание комментариев не имеет отношения к редакционной политике Лада.kz.Редакция не несет ответственность за форму и характер комментариев, оставляемых пользователями сайта.

Самое читаемое

Halyk Bank массово закрывает счета казахстанцев: кто в списке и что делатьНовости Казахстана
11.04.2026, 14:46 0
Kaspi.kz пересчитал цену перевода: сколько теперь стоит отправить деньги в другой банкНовости Казахстана
23.03.2026, 12:02 0
В Казахстане с 27 марта вступает в силу новая квитанция об уплате штрафовНовости Казахстана
21.03.2026, 09:43 0
В Kaspi.kz ввели правило «только для своих»Новости Казахстана
08.04.2026, 13:09 0
С 19 апреля банки Казахстана пересчитают проценты по кредитам и вкладам: новые правилаНовости Казахстана
09.04.2026, 16:18 0

Последние комментарии

< >
В Казахстане обсуждается новая ставка пенсионных выплат: 10% - это ничтожно мало
kolu411 → Может управлять этими финансами нужно нормально а не давать друзьям-знакомым под 2%? Почему мы в банке берем кредит под 18% а наши пенсионные накопления раздаются под мизерные проценты по миру?
Инопланетные пейзажи Мангистау: британские журналисты показали древние земли, скрывавшиеся под океаном
Apmaxa → всё чётко, но кадр с места отъезда... наши прогнившие мусорные баки... ну и надписи на скалах...
Врачебный состав онкодиспансера Мангистау пополнился 20 новыми специалистами
Apmaxa → а толк есть от этого? какой процент их пациентов вылечивается? кроме химиотерапии у них дргуие способы лечения?
Малый бизнес Актау под угрозой: новое налоговое законодательство вынуждает предпринимателей уходить с упрощёнки
Argallo → Не 26 и 36% соттветственно, а 10 и 20%. Бизнес так любит плакать о налогах, но НДС оплачивает конечный покупатель в виде нищего народа. Бизнес не свои деньги отдает.
Безработные из Актау требуют предоставления вакансий в крупных предприятиях
дорожник → Капитализм, ничего не скажешь